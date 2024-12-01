«Я остаюсь, чтобы жить!»: Гарику Сукачеву — 65

Игорь «Гарик» Сукачев родился 1 декабря 1959 года в деревне Мякинино в Московской области. Вырос в обычной семье: отец будущего музыканта был инженером, мать — поваром. Музыкой Сукачев начал увлекаться еще в детстве, учился играть на баяне.

Свою первую группу собрал в 1977 году, коллектив назывался «Закат Солнца вручную» и просуществовал пять лет. За это время музыканты выпустили один альбом «Оставаться самим собой». В 1982-м Сукачев с Евгением Хавтаном основал группу «Постскриптум (P.S. Band)». Вместе с коллективом музыкант записал альбом «Не унывай!».

Вскоре «Постскриптум (P.S. Band)» артист покинул и в 1986 создал новую группу — «Бригада С». Работа с этим коллективом была более продуктивной: за семь лет существования они создали два магнитоальбома и три студийных диска.

В 1994-м группа распалась и Гарик Сукачев собрал «Неприкасаемых». Этот коллектив просуществовал почти 20 лет, за которые музыканты успели записать множество хитов. Среди них — «Моя бабушка курит трубку», «Напои меня водой», «Ольга», «Полюби меня» и другие.

У Сукачева были и другие проекты. Он записывал сольные альбомы, а также работал в дуэте с Александром Скляром. Музыкант также играл в кино, снимал фильмы и ставил спектакли. За свои режиссерские работы Сукачев не единожды удостаивался наград.

В июле 2022 года Сукачев совместно с 20 известными рок-музыкантами выпустил кавер-версию знаменитой песни Анатолия Крупнова «Я остаюсь». Год спустя Сукачев на вопрос журналиста РИА Новости: «проект «Я остаюсь» — ваша гражданская позиция?», ответил так:

«Безусловно. Но она не гражданская, это моя позиция. Сами видите, я здесь, занимаюсь своим делом — в своей стране, в своем городе, со своим народом. А как иначе? Где родился, там и пригодился: И я остаюсь! / Там, где мне хочется быть / И пусть я немного боюсь / Но я остаюсь / Я остаюсь, чтобы жить!»