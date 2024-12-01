«Выше Радуги». Дмитрию Марьянову исполнилось бы 55

Актер Дмитрий Марьянов родился 1 декабря 1969 года в Москве. Он учился в театральной школе, окончил Щукинское училище и поступил в труппу Ленкома, где играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и других. В 2000-х артист сотрудничал с «Квартетом И» — сыграл диджея Диму в картинах «День выборов» и «День радио». С 2002 по 2007 год актер сотрудничал с независимым театральным проектом «Ателье». Работал он и на телевидении: вел программы «Катастрофы недели» на телеканале ТВ-6 и «Очевидец: Самое шокирующее» на РЕН-ТВ.

В фильмографии Марьянова около 80 картин, но большинство зрителей помнят его по вышедшей в 1986-м музыкальной сказке «Выше Радуги», поставленной Георгием Юнгвальд-Хилькевичем. Другие наиболее известные роли актер сыграл в фильмах «Взрослая дочь, или Тест на...» и «Взлом», сериалах «Как выйти замуж за миллионера 2», «Вышибала», «Боец» и «Личная жизнь следователя Савельева».

15 октября 2017 года Марьянов почувствовал себя плохо и скончался из-за разрыва подвздошной вены. Артисту было всего 47 лет.

Подробнее о карьере и личной жизни Дмитрия Марьянова — в галерее «Газеты.Ru».