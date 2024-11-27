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Тяжелое детство, потеря мужа и грандиозный успех в кино. Галине Польских — 85

Советской и российской актрисе Галине Польских — 85

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27 ноября исполняется 85 лет одной из самых добрых и светлых актрис советского и российского кино. Галина Польских полюбилась кинозрителям со своей первой роли — и стала лицом кинематографа времен «оттепели». Она практически никогда не играла отрицательных героинь, такие роли в ее карьере можно пересчитать по пальцам. Ее имя ассоциировалось и продолжает ассоциироваться с чистыми, наивными девушками, труженицами, мамами, бабушками.

Народная артистка РСФСР родилась в 1939 году в Москве. Она рано осталась сиротой — отец Галины Александровны погиб на фронте в 1942 году, мать скончалась от туберкулеза в 1947-м. Воспитывать ребенка приехала из Белоруссии ее бабушка Ефросинья Андриановна — в столице она пошла работать уборщицей в овощном магазине на Сретенке и растила внучку на той же улице в девятиметровой полуподвальной комнате.

Сегодня фильмография Галины Польских — это более 200 ролей в фильмах и сериалах, взрослых и детских. «Газета.Ru» вспоминает самые яркие роли актрисы и факты ее необычной биографии.

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