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«Это колоссальное зрелище». Что скрывается за стенами знаменитых «Крестов»

Тюрьму «Кресты» в Петербурге выставили на продажу

СИЗО «Кресты» было построено по проекту Антония Томишко еще в 1892 году. На тот момент тюрьма казалась передовой — здесь была вода, отопление, свет.

Поражала и сама архитектура — от центральной башни под прямым углом расходятся четыре коридора с камерами. Стоя в центре, даже один надзиратель мог видеть все, что происходит на этаже.

Вместо пола и потолка в тюремном блоке — решетки, чугунные лестницы и карнизы. В башне и в конце коридоров — большие окна. Своим видом изолятор поражал даже заключенных.

В 1964 году по обвинению в тунеядстве в изолятор на Арсенальной набережной попал поэт и лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский.

«Чисто визуально «Кресты» — это колоссальное зрелище. Я имею в виду не внутренний двор, потому что он довольно банальный. <...> А вот вид изнутри… Эту тюрьму построили в конце XIX века. <....> Все эти галереи, пружины, проволока…Чистый Пиранези!» — вспоминал он в интервью.

Тюрьма была закрыта в декабре 2017 года. На ее месте думали открыть музей или деловое пространство, но дальше обсуждений дело не пошло.

Сейчас Кресты выставлены на продажу. Больше половины зданий комплекса — выявленные объекты культурного наследия. Уточнение «выявленный» означает, что особых требований к охране и реставрации таких помещений в законе нет.

Что теперь будет с самым известным СИЗО России — неизвестно.

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