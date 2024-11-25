Последние индейки Байдена. Персика и Цветка помиловали перед Днем благодарения

25 ноября президент Джо Байден помиловал двух индеек — Персика и Цветка. Они родились в городе Нортфилд, Миннесота. Обе птицы весят больше 18 кг. Сразу после церемонии помилования их отправят обратно в Миннесоту, где они станут «амбассадорами по сельскому хозяйству».

Ежегодно накануне Дня благодарения в Белом доме проходит церемония помилования индеек — их мясо считается главным блюдом на праздничном столе. Праздник отмечают каждый четвертый четверг ноября.

Считается, что впервые индейку помиловали в 1863 году. Сын тогдашнего президента Авраама Линкольна якобы так сдружился с птицей, что глава государства не смог допустить ее убийства. Незадолго до этого в Белом доме появилась традиция: фермеры стали поставлять своих лучших индеек для праздничного стола руководителей страны. В 1963 году впервые официально американский президент Джон Кеннеди помиловал подаренных птиц. С тех пор сложилась определенная традиция не есть индеек, а отправлять в мини-зоопарки или на фермы.

Сейчас кандидатов на помилование отбирает Национальная федерация производителей мяса индейки. За несколько месяцев они тестируют лучших птиц на фобии: нужно, чтобы индейка не боялась толпы людей, яркого света и громкой музыки. Двух финалистов отправляют в Вашингтон. Их размещают в отеле Willard Intercontinental и дают имена.

При этом чаще всего помилованные индейки не доживают до следующего Дня благодарения. Их выращивали специально для употребления в пищу, поэтому их вес гораздо больше, чем у сородичей — это приводит к внезапным смертям. Индейки на фермах живут до года, а на воле – до пяти лет.