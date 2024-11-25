Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Последние индейки Байдена. Персика и Цветка помиловали перед Днем благодарения

В США прошла церемония помилования индеек

25 ноября президент Джо Байден помиловал двух индеек — Персика и Цветка. Они родились в городе Нортфилд, Миннесота. Обе птицы весят больше 18 кг. Сразу после церемонии помилования их отправят обратно в Миннесоту, где они станут «амбассадорами по сельскому хозяйству».

Ежегодно накануне Дня благодарения в Белом доме проходит церемония помилования индеек — их мясо считается главным блюдом на праздничном столе. Праздник отмечают каждый четвертый четверг ноября.

Считается, что впервые индейку помиловали в 1863 году. Сын тогдашнего президента Авраама Линкольна якобы так сдружился с птицей, что глава государства не смог допустить ее убийства. Незадолго до этого в Белом доме появилась традиция: фермеры стали поставлять своих лучших индеек для праздничного стола руководителей страны. В 1963 году впервые официально американский президент Джон Кеннеди помиловал подаренных птиц. С тех пор сложилась определенная традиция не есть индеек, а отправлять в мини-зоопарки или на фермы.

Сейчас кандидатов на помилование отбирает Национальная федерация производителей мяса индейки. За несколько месяцев они тестируют лучших птиц на фобии: нужно, чтобы индейка не боялась толпы людей, яркого света и громкой музыки. Двух финалистов отправляют в Вашингтон. Их размещают в отеле Willard Intercontinental и дают имена.

При этом чаще всего помилованные индейки не доживают до следующего Дня благодарения. Их выращивали специально для употребления в пищу, поэтому их вес гораздо больше, чем у сородичей — это приводит к внезапным смертям. Индейки на фермах живут до года, а на воле – до пяти лет.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Сдвиг ветра и ошибки пилота. Что известно о сгоревшем Sukhoi Superjet в Турции
ОАК: гендиректор «Яковлева» и управляющий директор «Туполева» покидают свои посты
НАТО рассматривает вопрос нанесения превентивных ударов по РФ. Военная операция, день 1006-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1006-й день
Белый дом впервые признал, что разрешил Украине наносить удары ATACMS вглубь России
Россиянин обстрелял приятеля из травмата за оскорбление девушки
Монеты Священной Римской империи нашли в Польше
Росгвардейцы уничтожили схрон с натовским оружием в Запорожской области
В Москве судья отчитала ребенка за то, что он перекрестился
Новости и материалы
Уволенная за откровенные фото экс-педагог из Тюменской области стала топ-моделью XL
Жена Зеленского призвала Запад опасаться России
Раскрыты повреждения после удара «Орешником» по заводу «Южмаш»
Миссия по содействию безопасности для Украины начнет координировать помощь НАТО
Россиянка из ревности подожгла дверь в квартире своей соперницы
Четверо детей устроили пожар в многоквартирном доме в Ижевске
Глава МИД Италии высказался об отправке военных на Украину
Многие уехавшие из новых регионов России украинцы возвращаются обратно
Сырский доложил Зеленскому о тяжелой ситуации ВСУ в Запорожской области
Министр обороны Германии рассказал о дальнейшей поддержке оборонной промышленности Украины
На Украине назвали главный минус «плана победы» Зеленского
Ученые нашли новый безопасный способ вводить лекарства в мозг
НАТО считает активность России и Китая в Арктике «плохой новостью»
Назван главный союзник Трампа в Евросоюзе
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в декабре повысится в 3 раза
Пьяный приятель изуродовал знакомую, откусив ей кончик носа
В «Айдаре» ВСУ раскритиковали украинскую оборону в районе Великой Новоселки
Лавров заявил, что НАТО стремится к глобальному контролю во всем мире
Все новости
«По громкой говорил со своей дамой». В Челябинске пьяный водитель BMW влетел в пешеходов
Появилось видео, на котором водитель BMW сбил пешеходов в Челябинске
Блогер Штефанов ответил на обвинения в сексуализированном насилии
Поджигатель Корана Никита Журавель приговорен к 13,5 года колонии
Три концерта солиста «Агаты Кристи» отменили из-за жалоб активистов
«Пила как сволочь»: знакомые рассказали о матери погибшего 6-месячного младенца из Таганрога
«Либо они предают родину, либо страна объединяется»: Вяльбе поспорила с Путиным
Вяльбе: считаю, что Исинбаева тоже предатель Родины
«Это всего лишь конец света»: лучшие роли и трагическая смерть Гаспара Ульеля
«Первая мысль — началась война». Самолет рухнул рядом с жилым домом в Вильнюсе
Delfi: пилоты упавшего в Литве самолета перед крушением спрашивали про посадку
RuStore: полное руководство по использованию российского аналога Google Play
Как установить и пользоваться RuStore, функции и возможности магазина приложений
«Это настоящая мясорубка». Похож ли конфликт на Украине на Первую мировую?
Полковник Ходаренок: конфликт на Украине не похож на Первую мировую войну
Выходные и праздники в декабре 2024 года: как отдыхаем и что будем отмечать
Производственный календарь на декабрь 2024 года: праздники, выходные, рабочие дни в декабре
«Александр умер в июне. Все копил на поездку». Как живут люди, ожидающие пересадку легких
Академик Авдеев: я, как многие коллеги, не удовлетворен количеством пересадок легких
Пожар на борту SSJ-100: пассажиры рейса Сочи — Анталья подают в суд на «Азимут»
Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят коллективный иск к «Азимуту»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами