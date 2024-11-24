Жизнь как чудо. Эмиру Кустурице — 70

Сербскому актеру и режиссеру, лидеру музыкальной группы The No Smoking Orchestra Эмиру Кустурице исполнилось 70 лет.

Кустурица вырос в цыганском районе города Сараево, входившего на тот момент в состав Югославии. Он по-прежнему называет себя югославом и считает трагедией, что страны больше нет на карте. А любовь к цыганской культуре он пронес сквозь все свои фильмы, не раз в интервью признаваясь, что в цыганах его привлекает незамутненный, «какой-то детский» взгляд на жизнь и то, что они «не поддаются программированию, как все остальные».

Уже за первый свой фильм «Помнишь ли ты Долли Белл?» Кустурица получил премию Венецианского кинофестиваля. Следующая его картина — «Папа в командировке» — была посвящена послевоенному времени в Югославии и принесла ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Следующая лента «Время цыган» создавалась уже при поддержке британских и итальянских продюсеров и удостоилась приза за «Лучшую режиссуру» в Каннах.

Среди других известных киноработ режиссера — «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Невидимые дети» и «Андерграунд», завоевавший «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, что сделало Кустурицу четвертым режиссером, дважды удостоенным этой награды.

Почти двадцать лет назад Кустурица решил принять православие, выбрав имя Неманья. Он объяснил это своим желанием вернуться к истокам, к вере предков-босняков, которых насильно заставили стать мусульманами. Режиссера часто называют «самым русским сербом». Весной этого года он сообщил, что скоро начнет съемки следующего своего фильма, в котором соединит сюжеты романов Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание».

Знаковые снимки Кустурицы – в нашей фотоподборке.