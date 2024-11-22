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«Оранжевая революция» на Украине: как это было

20 лет назад на Украине началась «оранжевая революция»

22 ноября 2004 года — ровно 20 лет назад — ЦИК Украины огласил предварительные результаты второго тура президентских выборов. С преимуществом менее чем в 3% победу одерживал действующий на тот момент премьер-министр страны Виктор Янукович. С победой в тот день его поздравил президент России Владимир Путин.

Данные ЦИК отличались от неофициальных подсчетов нескольких социологических групп, которые отдавали преимущество Виктору Ющенко (был в должности премьера с декабря 1999-го по апрель 2001 года). Это послужило для оппозиции поводом обвинить представителей власти в фальсификациях.

За сутки до оглашения официальных результатов в центре Киева начались массовые акции протеста с участием десятков тысяч человек. Сторонники Ющенко построили на площади Независимости палаточный городок, заблокировали здания правительства и администрации президента.

Протестующие обещали разойтись после оглашения, по их мнению, честных результатов выборов. Ющенко высказал готовность обратиться за поддержкой к ОБСЕ и Европейскому союзу в связи с вероятной подтасовкой итогов голосования.

Менее чем за сутки центр столицы окрасился в оранжевый цвет — цвет предвыборной кампании Ющенко.

В итоге в стране было решено провести перевыборы. Власти организовали третий тур во избежание кровопролитных столкновений. Победу одержал Ющенко. Протесты вскоре утихли.

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