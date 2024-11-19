Звезде фигурного катания Евгении Медведевой — 25!

19 ноября 25 лет исполняется одной из самых популярных спортсменок страны, звезде фигурного катания Евгении Медведевой.

Занимаясь в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе, она сверкнула в сезоне-2014/15, выиграл юниорские чемпионаты России и мира, а на взрослом чемпионате страны завоевала бронзу. После этого спортсменка провела два великолепных сезона, в которых выиграла абсолютно все индивидуальные соревнования, кроме одного этапа Гран-при, где стала второй. В ее активе в этот период по два золота чемпионатов России, Европы и мира, а также две победы в Финале Гран-при.

В сезоне-2017/18 Медведева получила стрессовый перелом ноги, но вернулась перед Олимпийскими играми, став второй сначала на чемпионате Европы, а затем на самой Олимпиаде, где совсем чуть-чуть уступила соотечественнице Алине Загитовой. Также в составе сборной она взяла серебро командного турнира.

После этого Медведева ушла от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру, под руководством которого лучшим достижением стала бронза чемпионата мира, когда в медальные перспективы сдавшей после пубертата спортсменки уже никто не верил.

Вернувшись тренироваться к Тутберидзе, Медведева прекратила выступления, фактически закончив карьеру, и теперь развивается в медиаполе, участвуя в различных проектах, а также выступая в фигурных шоу. Кроме того, Евгения создала собственное шоу, посвященное 25-летию, где рассказывается о жизненном и творческом пути спортсменки.