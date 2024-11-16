«Не виноватая я»: умерла Светлана Светличная

Советская и российская актриса кино Светлана Светличная умерла в возрасте 84 лет. Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице — врачи диагностировали болезни почек и легких.

Светличная родилась в Армянской ССР в русской семье военного. После отставки отца семья поселилась в Мелитополе, а мать будущей актрисы настояла, чтобы та поступила во ВГИК. Светличная попала на курс Михаила Ромма. Дебютировала в кино в 1959 году.

Первый ее брак продлился более 30 лет, в нем родились двое сыновей Светличной. Младший из них скончался в возрасте 33 лет.

Актриса прославилась благодаря роли контрабандистки-соблазнительницы в фильме «Бриллиантовая рука». Ее героиня Анна Сергеевна должна была выкрасть бриллианты из гипса Семен Семеныча. Фраза «Не виноватая я! Он сам пришел!» стала «мемом» советского кинематографа.

На счету Светличной более 40 киноработ, среди них роли в сериалах «17 мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».