Стелс-истребитель, летающий автомобиль и Су-57: что показали на Airshow China 2024

В китайском Чжухае проходит международный аэрокосмический салон Airshow China 2024. На выставке свою экспортную продукцию показали более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Российская экспозиция на Airshow China 2024 — одна из самых масштабных.

На выставке представлены гражданская и военная авиатехника, ракетные двигатели, космическое и навигационное оборудование, а также системы управления огнем и ПВО.

Ярким моментом салона стали выступления российской пилотажной группы «Русские витязи» на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ, а также представление от пилотажной группы ВВС Китая.

Примечателен авиасалон и тем, что на нем впервые за рубежом показали российский истребитель пятого поколения Су-57. Он примет участие в летной программе. Замглавы ФСВТС Михаил Бабич протестировал VR-тренажер Су-57 — выполнил фигуру высшего пилотажа «мертвая петля» (пока только виртуально).

Китай показал летающий автомобиль Xiaopeng Huitian, транспортный вертолет Z-8C и свои стелс-истребители пятого поколения — J-35A и J-20 (они вместе с российским Су-57 продемонстрировали свои характеристики в летном шоу).

Кадры с выставки — в фотогалерее «Газеты.Ru».