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Девушка Бонда и героиня Marvel. Ольге Куриленко — 45

Актрисе Ольге Куриленко исполнилось 45 лет

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Французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. Вскоре после рождения девочки родители развелись, и ее воспитанием занималась мать Марина — художница родом из Иркутской области. В детстве Куриленко увлекалась балетом и игрой на фортепиано, а в 15 лет начала сотрудничать с московским модельным агентством Red Star. Год спустя она отправилась в Париж на контракт с агентством Madison.

В модельном портфолио Куриленко — съемки для журналов Glamour, ELLE, Madame Figaro, Marie Claire и Vogue, а также работа с Victoria's Secret, Roberto Cavalli, Kenzo Lejaby и другими крупными брендами.

В конце 1990-х модель снималась в рекламах и клипах, а в 2005-м дебютировала в качестве актрисы в малобюджетном эротическом фильме «Перст любви». Год спустя она снялась в картинах «Париж, я люблю тебя» в паре с Элайджей Вудом и «Змий» с Иваном Атталем и Пьером Ришаром. А в 2008 году Куриленко обошла около 400 претенденток на роль девушки Джеймса Бонда в 22-м фильме «бондианы» — «Квант милосердия».

Подробнее о главных ролях и личной жизни Ольги Куриленко — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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