Серийный убийца, который не убивал: 90 лет назад родился Чарльз Мэнсон

Один из самых известных преступников мира родился в разгар американской Великой депрессии, 12 ноября 1934 года, у 16-летней проститутки из Огайо. Когда ему было шесть, она попала в тюрьму. Мэнсон назвал единственным счастливым воспоминанием детства момент, когда впервые обнял мать после ее освобождения. Сам он рано стал воровать и переходил из одного исправительного учреждения в другое. Отовсюду сбегал, но на свободе не задерживался. При этом успел дважды жениться и завести двух сыновей (браки быстро распались).

В 1967 году 32-летний Мэнсон впервые покинул тюрьму надолго и оказался в новом мире хиппи-революции. Открыв талант гуру, собрал общину под названием «Семья». Ее участники жили вместе, принимали наркотики и проповедовали беспорядочные интимные связи.

«Девушки [из «Семьи»] не раз спрашивали меня, почему бы мне не снять лифчик и не ходить полуголой по ранчо, как они, разве я не хочу почувствовать свободу? А я отвечала им, что они не свободны, они — рабы», — вспоминала одна из соседок общины.

Широко распространена версия, что Мэнсон создал полноценную философию и велел убивать людей ради идеологических целей. Эту версию продвигало следствие и прокурор. Реальный Мэнсон мечтал о карьере на сцене и был популярным у богемы музыкантом. Однако известный продюсер Терри Мэлчер обманул его с выпуском альбома, а группа The Beach Boys украла его песню.

По одной из теорий, из мести Мэнсон отправил последователей в дом Мэлчера, но тот успел переехать. Нападавшие жестоко убили всех находящихся в доме: беременную актрису и жену Романа Полански Шэрон Тэйт, голливудского стилиста, писателя, наследницу кофейной империи и единственного непопулярного человека среди них, 18-летнего парня, пришедшего просить о работе.

Убийц и самого Мэнсона задержали спустя несколько месяцев. «Семья» оказалась причастна к еще нескольким жестоким убийствам (сам Мэнсон жертв не убивал, а только раздавал приказы). Всех приговорили к смерти, но в итоге наказание заменили пожизненным. За время последнего срока Мэнсон нарушил тюремную дисциплину больше 100 раз, 12 раз ему отказали в досрочном освобождении. Умер в возрасте 83 лет от осложнений рака 19 ноября 2017 года. До последнего у него оставались поклонники на свободе, многие из которых писали в тюрьму письма.