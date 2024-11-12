Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Серийный убийца, который не убивал: 90 лет назад родился Чарльз Мэнсон

Американский серийный убийца Чарльз Мэнсон родился 12 ноября 1934 года

Один из самых известных преступников мира родился в разгар американской Великой депрессии, 12 ноября 1934 года, у 16-летней проститутки из Огайо. Когда ему было шесть, она попала в тюрьму. Мэнсон назвал единственным счастливым воспоминанием детства момент, когда впервые обнял мать после ее освобождения. Сам он рано стал воровать и переходил из одного исправительного учреждения в другое. Отовсюду сбегал, но на свободе не задерживался. При этом успел дважды жениться и завести двух сыновей (браки быстро распались).

В 1967 году 32-летний Мэнсон впервые покинул тюрьму надолго и оказался в новом мире хиппи-революции. Открыв талант гуру, собрал общину под названием «Семья». Ее участники жили вместе, принимали наркотики и проповедовали беспорядочные интимные связи.

«Девушки [из «Семьи»] не раз спрашивали меня, почему бы мне не снять лифчик и не ходить полуголой по ранчо, как они, разве я не хочу почувствовать свободу? А я отвечала им, что они не свободны, они — рабы», — вспоминала одна из соседок общины.

Широко распространена версия, что Мэнсон создал полноценную философию и велел убивать людей ради идеологических целей. Эту версию продвигало следствие и прокурор. Реальный Мэнсон мечтал о карьере на сцене и был популярным у богемы музыкантом. Однако известный продюсер Терри Мэлчер обманул его с выпуском альбома, а группа The Beach Boys украла его песню.

По одной из теорий, из мести Мэнсон отправил последователей в дом Мэлчера, но тот успел переехать. Нападавшие жестоко убили всех находящихся в доме: беременную актрису и жену Романа Полански Шэрон Тэйт, голливудского стилиста, писателя, наследницу кофейной империи и единственного непопулярного человека среди них, 18-летнего парня, пришедшего просить о работе.

Убийц и самого Мэнсона задержали спустя несколько месяцев. «Семья» оказалась причастна к еще нескольким жестоким убийствам (сам Мэнсон жертв не убивал, а только раздавал приказы). Всех приговорили к смерти, но в итоге наказание заменили пожизненным. За время последнего срока Мэнсон нарушил тюремную дисциплину больше 100 раз, 12 раз ему отказали в досрочном освобождении. Умер в возрасте 83 лет от осложнений рака 19 ноября 2017 года. До последнего у него оставались поклонники на свободе, многие из которых писали в тюрьму письма.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Курский губернатор под крики «уволить» снял с поста главу района. Решение встретили овациями
Mash: главу Суджанского района Курской области и его замов отправили в отставку
Польша не намерена сбивать ракеты над Украиной. Военная операция, день 993-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 993-й день
Суд приговорил 68-летнего педиатра Надежду Буянову к 5,5 года колонии
Президент Зимбабве назвал Лукашенко своим очень молодым братом
Суд в Абхазии отпустил задержанных оппозиционеров
Утяшева показала подросшую дочь от Воли
Россияне массово понесли деньги на вклады
Новости и материалы
Леонтьев может появиться на «разовых мероприятиях» после недавнего выступления
66-летняя Мадонна бросила 28-летнего футболиста
Ветерану СВО отказали в выплате после получения ранения, его права восстановил суд
Путину доложат обо всех предложениях по поддержке жителей Курской области
«Он мстит»: названа причина невызова Мбаппе в сборную Франции
Президент Сербии призвал добиться мира на Украине и Ближнем Востоке
Названа дата рассмотрения закона о запрете пропаганды чайлдфри в Совфеде
Стало известно о планах по восстановлении сектора Газа
Названы все цены на кроссовер Xcite X-Cross 8
Неизвестный в маске пытался изнасиловать студентку в Екатеринбурге
В аэропорту Красноярска самолет при взлете сбил сигнальные огни
В НАТО призвали наращивать помощь Киеву для изменения траектории конфликта
Пассажирка получила ожоги во время турбулентности и потребовала $5 млн у авиакомпании
Бритни Спирс впервые за два года воссоединилась с младшим сыном
На Елену Хангу напал бегемот в Африке: «Показалась морда страшная»
Фигурантам дела о хищении 50 млн рублей в рамках гособоронзаказа предъявили обвинение
В Самаре в несколько школ поступили звонки о «минировании»
В РПЦ раскритиковали экс-прокурора Крыма за увлечение языческими практиками
Все новости
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри в России
35 человек погибли в Китае при наезде машины на пешеходов
Доступ к ресурсам и военные ВСУ в Европе. Чем Зеленский хочет завоевать расположение Трампа?
FT: Трампа заинтересовал доступ к ресурсам Украины в плане победы Зеленского
Российские войска окружают Курахово. Что дальше?
Полковник Ходаренок назвал главной задачей ВС РФ выход на левый берег Днепра
Угрозы, порча, суд. Можно ли в России безопасно пошутить?
Губернатор Карелии рассказал о сотнях жалоб на шутку актрисы про карельский язык
Силуанов назвал доллары ненужными для россиян. Туристам из РФ отказывают в их обмене за рубежом
Министр финансов Силуанов заявил журналистке, что россиянам не нужны доллары
11 моделей и одна актриса: с кем встречался Леонардо Ди Каприо
Что посмотреть в Великом Устюге: резиденция Деда Мороза и другие достопримечательности
Гид для туристов по Великому Устюгу: памятники, музеи, развлечения, проживание
«Лишь бы спасти». Как в России лечат бойцов СВО новыми методами
Глава госпиталя Вишневского Есипов: устойчивую инфекцию мы лечим бактериофагами
Протесты в Абхазии набирают обороты. К президентскому дворцу стянута военная техника
В Абхазии в ходе беспорядков оппозиция заблокировала центральную трассу
Век почты не видать. Какими сервисами пользуются российские зэки
Во ФСИН не увидели необходимости в создании госмессенджера для заключенных
Переговоры или удары по России: кандидат в канцлеры ФРГ пообещал ультиматум Путину
Мерц пообещал выставить России ультиматум по СВО в случае победы на выборах
Проблемы с сердцем или неизвестное вещество: от чего умер пресс-секретарь Shaman
РИА: пресс-секретарь Shaman мог умереть после отравления неизвестным веществом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами