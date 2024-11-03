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«Как молоды мы были». Сегодня Градскому исполнилось бы 75

Музыкант Александр Градский родился 75 лет назад

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Певец и композитор Александр Градский (при рождении — Фрадкин) родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. С 1957-го семья проживала в Москве. После смерти матери Тамары Градской в 1963 году сын взял ее фамилию. В том же году он стал солистом вокально-инструментального ансамбля «Тараканы».

В 1966 году Градский основал самодеятельную рок-группу «Скоморохи», солистом и гитаристом которой был до 1976-го. Широкую известность ему принесло исполнение песни «Как молоды мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В конце 1970-х годов певец начал выступать с сольными концертами, аккомпанируя себе на 12-струнной гитаре.

Артист записал несколько десятков альбомов, музыку более чем к 40 художественным фильмам и стал одним из основоположников русского рока. В течение многих лет Градский был наставником в популярном телевизионном шоу, а с 2014 по 2021 год являлся художественным руководителем театра «Градский Холл».

К 75-летию со дня рождения мэтра «Газета.Ru» рассказывает о его жизни и карьере.

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