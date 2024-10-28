От сына императора до Джокера: лучшие роли Хоакина Феникса

Американский актер Хоакин Феникс родился 28 октября 1974 года в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане. Родителями его матери Арлин Шэрон Феникс были иммигранты из Венгрии и России, а у Джона Ли Боттома, отца Феникса, испано-ирландские корни. Супруги состояли в секте «Дети бога», после выхода из которой глава семьи основал компанию по ландшафтному дизайну. А мать Феникса устроилась в компанию NBC в отдел кастинга — благодаря этому ее пятеро детей с ранних лет начали сниматься в рекламе.

В 1995 году Феникс сыграл первую заметную роль в фильме Гаса Ван Сента с Николь Кидман «Умереть во имя». Однако настоящая популярность пришла к нему после роли беспощадного римского императора Коммода в «Гладиаторе».

В начале 2000-х актер снялся в фильмах М. Найта Шьямалана «Знаки» и «Таинственный лес», а в 2005 году вышел фильм «Переступить черту», где Феникс сыграл звезду кантри Джонни Кэша. За эту роль он был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший актер». В следующий раз он стал претендентом на награду американской киноакадемии в 2013 году за роль в фильме Пола Томаса Андерсона «Мастер».

В фильмографии артиста много ярких работ, среди которых — «Любовники» Джеймса Грэя, «Я все еще здесь» Кейси Аффлека, «Она» Спайка Джонза, «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси, а также «Джокер» Тодда Филлипса. За главную роль в последнем он получил «Оскар» в 2019 году.

К 50-летию Хоакина Феникса «Газета.Ru» рассказывает о его лучших ролях и личной жизни.