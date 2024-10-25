От КВН до Супер Жорика. Михаилу Галустяну — 45

Российский актер и юморист Михаил Галустян (настоящее имя — Ншан) родился 25 октября 1979 года в Сочи. В начальных классах он учился в музыкальной школе по классу фортепиано, а позднее занимался в кукольном театре и секции дзюдо. С 10 класса будущий артист играл в КВН и стал капитаном школьной команды, которая успешно выступала на городском уровне.

В 1994 году Галустян поступил в медучилище на фельдшера и параллельно с учебой начал играть в команде КВН «Утомленные солнцем». Вместе с ним в коллективе состояли юмористы Александр Ревва, Геннадий Жирнов, Вячеслав Журавлев и другие. После окончания училища он поступил в университет на учителя истории и права, но не доучился из-за занятости в КВН — тогда команда дошла до финала в воронежской лиге «Старт» и получила от Александра Маслякова приглашение в Высшую лигу.

В 2002 году Галустян возглавил «Утомленных солнцем». Команда стала чемпионами Высшей лиги 2003 года и трехкратным обладателем Летнего кубка КВН (2004, 2005 и 2009).

С 2006 по 2011 год Галустян вместе с Сергеем Светлаковым являлись постоянными актерами популярного юмористического скетчкома «Наша Russia», который выходил на ТНТ. В нем артист сыграл роли строителя Равшана, начальника цеха Михалыча, телеведущего Жорика Вартанова, Димона из Краснодара, туриста из Нижнего Тагила, охранника Александра Бородача, деспотичного тренера ФК «ГазМяс» и других героев.

Актер активно снимается в кино, а в 2019 году артист начал музыкальную карьеру под псевдонимом Супер Жорик — и записал фиты с «Блестящими», Хабибом и другими. Среди сольных хитов исполнителя — «Хочу тебя любицца», «Чао! Чао!» и «Золото».

К 45-летию Михаила Галустяна «Газета.Ru» предлагает посмотреть кадры из его жизни и карьеры в фотогалерее.