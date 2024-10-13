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«Да кто ж его посадит»! Савелию Крамарову исполнилось бы 90 лет

90 лет назад родился актер Савелий Крамаров

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Сегодня, 13 октября, Савелию Крамарову исполнилось бы 90 лет. Он родился в 1934 году в Москве, в семье адвоката Виктора Крамарова и Бенедикты Волчек (домохозяйки, инженера-экономиста по образованию). После школы провалил экзамены в театральный вуз, поступил в Московский лесотехнический институт, во время учебы занимался в театральной студии при Центральном доме работников искусств. Но по окончании учебы все же решился разослать свои фотографии по киностудиям страны. Первой картиной, где снялся Крамаров, был короткометражный фильм «Ребята с нашего двора» 1959 года — он сыграл хулигана Ваську Ржавого.

Он еще не раз сыграет смешных хулиганов, жуликов, пьяниц — или хотя бы наивных простаков. Амплуа диктовала внешность — легкое косоглазие и огромная улыбка, от которой сразу хотелось смеяться. Фразы из его фильмов становились крылатыми, его лицо мгновенно стало узнаваемым.

Для советских детей Крамаров был автором фразы «А вдоль дороги — мертвые с косами стоят. И тишина». Взрослые цитировали другое его высказывание: «Кто ж его посадит? Он же памятник!».

В 1981 году актер, который почувствовал себя на родине невостребованным, эмигрировал в Израиль — но обосновался в США. Там он сыграл в нескольких голливудских картинах, вступил в Гильдию киноактеров, приобрел дом, женился, стал отцом, развелся и вновь женился. Мечтая о серьезной роли, он даже получил такое предложение, но поработать не успел — в начале 1995-го у него обнаружили рак. В июне того же года Савелий Крамаров ушел из жизни.

А фильмы с участием актера до сих пор остаются нашими любимыми. И его фразы по-прежнему крылаты. В галерее «Газеты.Ru» — жизнь Савелия Крамарова и его незабываемые роли.

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