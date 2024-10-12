Бармалей, кот Базилио и священник из «12 стульев». Лучшие роли Ролана Быкова

Народный артист СССР Ролан Быков родился в Киеве 12 октября 1929 года. С четырех лет он занимался в драмкружке, а в 1937-м переехал с родителями в Москву и вскоре начал заниматься в театральной студии «Родник» Городского дома пионеров. В годы войны семья жила в Йошкар-Оле, а затем вернулась в Москву.

В 1950-х Быков входил в труппу Московского театра юного зрителя, где также работал режиссером. К 1960-му он уже являлся главным режиссером Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, но решил полностью посвятить себя кино. Следующие три десятка лет Быков работал на киностудии «Мосфильм».

Его первой большой киноролью стал Акакий Акакиевич в «Шинели» Алексея Баталова в 1959 году. Всего Быков сыграл в более сотни фильмов, сделав себе имя в первую очередь как характерный актер. С начала 1960-х он также пробовал себя в режиссуре и снял такие фильмы, как «Айболит-66» и «Осторожно, Черепаха!».

Он снялся в таких фильмах, как «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Приключения Буратино», «12 стульев» и многих других. В 1983 году широкий общественный резонанс вызвал поставленный им фильм «Чучело» с Кристиной Орбакайте в главной роли, который был удостоен Государственной премии СССР.

В перестроечные годы Быков руководил творческим объединением «Юность» при студии «Мосфильм», а с 1992 года и до самой смерти возглавлял созданный им Международный фонд развития кино и телевидения для детей и юношества, который выпустил 64 фильма. Одной из последних актерских работ Быкова стала роль в эпатажной комедии «Ширли-мырли».

Ролан Быков скончался 6 октября 1998 года в московской больнице и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

К 95-летию со дня рождения артиста «Газета.Ru» рассказывает о его лучших актерских и режиссерских работах.