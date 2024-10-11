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«Будущее должно выглядеть как будущее»: какие новинки показал Маск на презентации Tesla

Илон Маск представил беспилотное роботакси от Tesla

На презентации Tesla в Калифорнии Илон Маск представил несколько инновационных продуктов, включая новое роботакси и робота Optimus.

Роботакси (Cybercab) — это специально разработанное автономное транспортное средство, не имеющее рулевого колеса и педалей. Футуристичный дизайн включает двери, открывающиеся вверх, и салон, рассчитанный только на двух пассажиров. Автомобиль будет заряжаться индукционно, без необходимости подключения к сети.

Маск заявил, что автономные автомобили будут в 10-20 раз безопаснее, чем управляемые людьми. Запуск полностью автономного вождения намечен на следующий год в Техасе и Калифорнии, а производство Cybercab ожидается к 2026 году. На рынке автомобили появятся не ранее 2027 года.

Бизнесмен сравнил новейшую разработку Tesla с лифтом, работающим по принципу «нажал кнопку и забыл».

«Мы хотели изменить облик дорог. Будущее должно выглядеть как будущее», — сказал он.

Кроме того, Илон Маск показал новое поколение Optimus, стоимость которого составит от $20 000 до $30 000. Робот способен выполнять различные бытовые задачи, открывая новые возможности для использования робототехники в повседневной жизни.

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