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Северное сияние пришло в Россию: ночное небо окрасилось в зеленый и сиреневый цвета

Сильная магнитная буря вызвала северное сияние по всей России

С вечера 10 октября жители различных регионов России стали свидетелями завораживающего полярного сияния. Это явление стало следствием мощной магнитной бури третьего уровня (G3), ее зафиксировала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Сильные магнитные колебания ожидаются в течение ближайших двух суток.

Северное сияние (aurora borealis) — это оптическое явление, при котором атмосфера светится яркими цветами. Оно возникает, когда частицы солнечного ветра взаимодействуют с атмосферными газами. Особенно яркое сияние наблюдается после солнечных вспышек.

Кадры полярного сияния в фотогалерее «Газеты.Ru».

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