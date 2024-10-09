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Царевна-Лебедь, папахи и сарафаны: что показали на Московской неделе моды

Московская неделя моды прошла в столичном «Манеже»

В российской столице закончилась третья Московская неделя моды, в которой приняли участие более 200 представителей фэшн-индустрии из разных стран. Свои новые коллекции показали дизайнеры из Индонезии, Индии, Китая, ЮАР, Бразилии. И, конечно же, разных регионов России — для молодых брендов Неделя стала еще одним шансом заявить о себе, а уже признанные российским модным сообществом модельеры собрали полные залы (попасть на показы Rogov и Gapanovich было настоящей удачей из-за аншлага на шоу).

Московская неделя моды продолжалась в Манеже с 4 по 9 сентября. За это время посетители могли побывать не только на показах, но и лекции экспертов в области моды — или сделать покупки на маркете (например, купить джинсовый кокошник или жакет в стиле Шанель).

Неделя показала, что российские дизайнеры творят в русле современных мировых трендов. Пальто, жакеты и бомберы-оверсайз соседствовали на подиумах с актуальным сейчас кружевом и органзой, разнообразные рюши, оборки и рукава-буф закрепляли тенденцию к женственности, а костюмы-унисекс подтверждали, что в современной моде возможно все и сразу.

И в то же время — дизайнеры демонстрировали поиск национального культурного кода. Более того — многонационального. Бренды hatsibana из Нальчика, Sponta из Учкекена, beena из Чебоксар показали, как элементы национального костюма органично вписываются в актуальный гардероб, сохраняя идентичность. Мурманский Дом Gapanovich привел модных критиков в восторг воплощением эстетики Русского севера и созданием образа современной Царевны-Лебедь. А при виде сарафанов, венцов, рубах, вышивки в коллекции Atelier Irina Vorobyeva невозможно было не узнать традиционный костюм русского крестьянства.

Самые яркие образы Московской недели моды — в галерее «Газеты.Ru».

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