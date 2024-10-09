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Великий и ужасный. Гильермо дель Торо — 60

Режиссеру Гильермо дель Торо исполнилось 60 лет

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Кинорежиссер Гильермо дель Торо Гомес родился 9 октября 1964 года в Гвадалахаре (Мексика) в католической семье. Он учился в школе для мальчиков и, несмотря на строгое религиозное воспитание, с детства любил фильмы ужасов — и мечтал снять свой. Окончив школу, дель Торо уехал в США учиться мастерству грима и созданию спецэффектов у Дика Смита («Изгоняющий дьявола», «Голод»). Затем он вернулся в Мексику, где основал свою студию по созданию спецэффектов Necropia, занимался продюсированием фильмов и режиссировал телепрограммы.

В 1993 году дель Торо снял по своему сценарию дебютный полнометражный фильм ужасов «Хронос», который получил ряд наград, включая премию «Сатурн» и приз Каннского кинофестиваля. Прорывной для режиссера стала картина «Лабиринт Фавна» (2006), тоже снятая по его сценарию. Фильм о 10-летней Офелии, которая спасается от войны в мире не менее жестоких фантазий, получил три премии «Оскар». Главной же работой постановщика оказалась мелодрама «Форма воды» (2017) — она была признана Американской академией лучшим фильмом года.

К 60-летию Гильермо дель Торо «Газета.Ru» рассказывает о его жизни и лучших режиссерских работах.

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