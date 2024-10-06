Умер «Виталий Наливкин»

Актер Андрей Неретин, сыгравший «председателя исполнительного комитета Уссурийского района» Виталия Наливкина в сатирическом скетч-шоу на YouTube, скончался в возрасте 48 лет. По информации Mash, причиной стал оторвавшийся тромб. При этом режиссер шоу Андрей Клочков в беседе с «Газетой.Ru» связал смерть актера со злоупотреблением алкоголем.

«[Оторвавшийся тромб] — это предположение больше. Причину мы не знаем, еще нам не сказали врачи. Но понятно, что там именно последствия пагубного воздействия алкоголя», — заявил он.

В феврале 2024 года стало известно, что Неретину после падения с лестницы диагностировали асептический некроз тазобедренного сустава. Из-за проблем со здоровьем он оказался «практически прикован к кровати». Летом актеру сделали операцию по замене сустава. Кроме того, по данным Mash, недавно он перенес инсульт.

4 октября Неретин записал видеообращение, в котором заявил, что команда шоу о Виталии Наливкине больше не может продолжать работу над проектом, так как их «считают врагами народа» и «после каждых съемок тянут в полицию». Проблемы с законом у создателей интернет-сериала начались в 2021 году, когда на них возбудили уголовное дело о хулиганстве после выпуска, в котором герой Неретина стрелял из гранатомета. Осенью 2024-го стало известно о втором деле — по статье об изготовлении взрывчатки.

«Несколько дней назад выходил ролик, где наш товарищ председатель записывал обращение о том, что мы не можем продолжать проект. В связи с тем, что на нас оказывается давление из-за второго уголовного дела, которое на нас сейчас завели. Это оказало такое негативное влияние на нашего товарища, что он сорвался. До этого он проходил лечение, год не употреблял спиртное. А тут не выдержал после сообщения о том, что проект закрывается. Он очень активно на спиртное налег. Ну, собственно говоря, это повлияло», — сообщил режиссер Клочков.