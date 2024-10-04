В Московском зоопарке появились трансляции из вольеров с животными

В вольерах Московского зоопарка установили камеры, с помощью которых горожане смогут наблюдать за животными онлайн, сообщает пресс-служба зоопарка.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, запуск трансляций позволит сделать просвещение еще более доступным для десятков тысяч людей со всей России.

Всего в рабочие часы зоопарка доступны трансляции из 10 вольеров, среди которых панды, слоны, орангутаны, бегемот, рыси, медоеды, сурикаты, гориллы, манул и капибары. Также с помощью камер желающие могут наблюдать за представителями южноамериканского региона (капибары, ламы, викунии и самка гуанако).

«У каждого животного на zoo.mos.ru своя страница, где можно не только посмотреть видеотрансляцию, но и познакомиться с ним поближе — прочитать интересную информацию, посмотреть фото. Такой интерактивный формат позволяет узнать больше о диких животных и понаблюдать за особенностями их поведения в приближенной к естественным условиям среде», — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.