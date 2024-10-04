Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

В Московском зоопарке появились трансляции из вольеров с животными

Москвичи смогут наблюдать за животными в зоопарке онлайн

В вольерах Московского зоопарка установили камеры, с помощью которых горожане смогут наблюдать за животными онлайн, сообщает пресс-служба зоопарка.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, запуск трансляций позволит сделать просвещение еще более доступным для десятков тысяч людей со всей России.

Всего в рабочие часы зоопарка доступны трансляции из 10 вольеров, среди которых панды, слоны, орангутаны, бегемот, рыси, медоеды, сурикаты, гориллы, манул и капибары. Также с помощью камер желающие могут наблюдать за представителями южноамериканского региона (капибары, ламы, викунии и самка гуанако).

«У каждого животного на zoo.mos.ru своя страница, где можно не только посмотреть видеотрансляцию, но и познакомиться с ним поближе — прочитать интересную информацию, посмотреть фото. Такой интерактивный формат позволяет узнать больше о диких животных и понаблюдать за особенностями их поведения в приближенной к естественным условиям среде», — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
В Госдуме предложили ввести налог для бездетных
Сырский отдал первые приказы после потери Угледара. Военная операция, день 954-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 954-й день
Украина получит 12 гаубиц Caesar
Состоялся VoiceCon 2024 с демонстрацией русской озвучки GTA Vice City
Дочь Валерии о похудении на 7 кг: «Смотрите, что у меня в холодильнике»
Флористы раскрыли, какие цветы вызовут у учителя головную боль
Флористы дали 6 советов, как продлить жизнь букетам
Новости и материалы
Украинская разведка заявила о подрыве начальника охраны ЗАЭС
Алла Пугачева прислала венок на прощание с Вячеславом Добрыниным
В МИД РФ заявили, что США поощряют вторжение Израиля в Ливан
42-летняя Вера Брежнева показала фигуру в комбинезоне на тренировке
Путин рассказал о ключевой роли «Ангары»
Пойманный вор встал перед продавцом на колени и заявил, что крал продукты ради бабушки
Клуб Роналду не хочет ехать на матч азиатской Лиги чемпионов
Перечислены причины боли в шее
Врач Галкин: шея может болеть из-за удаления зубов
В «Зените» прокомментировали сроки восстановления Глушенкова
Следовавший в Москву самолет экстренно запросил посадку в другом городе
МВД Чувашии назвало число пострадавших при столкновении грузовика с микроавтобусом
В России появились часы Huawei с функцией измерения артериального давления
Стало известно, с какой африканской сборной Россия сыграет в новом году
В России обсудят упрощение уплаты НДФЛ
Названы пять автомобилей, которые подешевели в сентябре
Звезда «Реальных пацанов» снялась в бикини: «Приготовила мужу аппетитную себя»
На Украине рассказали, как Запад отреагировал на «план победы» Зеленского
Глава ФСБ заявил об участии военных НАТО в подготовке операций ВСУ
Все новости
Кашпировский хочет судиться с ученым, признавшим его работу ненаучной
Эльману Пашаеву предъявили обвинение в мошенничестве
Эминем станет дедушкой
ВСУ попытались атаковать беспилотником село в Ростовской области
Первый снимок порвали в клочки: как СССР снял обратную сторону Луны на «вражескую» пленку
Советская станция «Луна-3» была запущена для съемки обратной стороны Луны 65 лет назад
Виталий Рюмшин
Запад отказался от «плана победы» Зеленского. Что дальше?
«Плачет девушка в автомате»: 60 лет со дня рождения Евгения Осина
Ближе к пациенту. Как в России совершенствуется онкологическая служба
В регионах России откроют более 550 Центров амбулаторной онкологической помощи
Седьмой сезон «Невского» на НТВ: больше экшена, меньше компромиссов
На телеканале НТВ 7 октября стартует седьмой сезон культового сериала «Невский»
Реклама ... Рекламодатель: Реклама. АО «Телекомпания НТВ», ИНН 7703191457
Erid: 2RanymrzEdE
В Иркутске задержали лидеров диаспор. Они продавали сертификаты о знании русского языка
Главу узбекской и замглавы таджикской диаспор задержали по делу о миграции
Блогерам Чекалиным предъявили новое обвинение. Им грозит до 10 лет колонии
Чекалиным предъявили обвинение в проведении операций по подложным документам
«Свора собак с уродливой ракетой»: сестра Ким Чен Ына оценила парад в Южной Корее
Сестра Ким Чен Ына назвала бессмысленной клоунадой военный парад в Южной Корее
«Участвовал в заговоре против мира». На экс-генсека НАТО подали в суд
Против экс-генсека НАТО Столтенберга подали иск за разжигание конфликта на Украине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами