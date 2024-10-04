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Рыженькая из «Тату». Лене Катиной — 40

Солистке группы «Тату» Лене Катиной исполнилось 40 лет

В 2000-х песни «Тату» играли повсюду. Группе удалось стать популярной не только на родине, но и за ее пределами. «Тату» удостоились премии MTV Music Awards, продали миллионы копий своих альбомов, получили награду World Music Awards как лучшая мировая группа и собрали тысячи зрителей на стадионе в Токио. Правда, одну вершину — «Евровидение» — покорить им так и не удалось.

«Для меня «Евровидение» — это мой личный позор, я это так расцениваю. На самом деле ехали абсолютно неподготовленные, у нас было буквально пара репетиций, а поскольку первый альбом в основном мы отработали под фонограмму, то, конечно, растерялся опыт работы живьем. Я, когда услышала вот это вот всё со стороны, у меня прямо был шок дичайший, истерика», — признавалась позже Лена Катина в одном из интервью.

Она родилась в Москве в семье музыканта и создателя группы «Дюна» Сергея Катина. Музыкой будущая солиста «Тату» увлекалась с детства, попала в вокально-инструментальный ансамбль «Непоседы», где и познакомилась с Юлией Волковой. Когда Лене исполнилось 14 лет, коллектив пришлось покинуть из-за возрастного ограничения, но на этом ее музыкальная карьера не закончилась. Певица прошла кастинг и стала частью «Тату», записав композиции «Югославия» и «Зачем я». Впоследствии продюсеры решили превратить проект в дуэт, и так в группе оказалась Юлия Волкова.

Первый же их сингл «Я сошла с ума» взорвал российские чарты, а его английская версия забралась на первые строчки мировых хит-парадов. Несмотря на оглушительную популярность, успех «Тату» продлился недолго. Со временем фанатов у группы становилось все меньше. Большую роль сыграло то, что девушки, до этого всегда появляющиеся на публике, держась за руки, начали опровергать свой лесбийский имидж, который способствовал их продвижению.

В 2009-м продюсеры объявили, что Лена и Юля решили начать сольную карьеру. Катина переехала в Лос-Анджелес, где стала записывать песни на английском, а уже через два года солистки заявили о распаде группы. Елена впоследствии призналась, что не общалась с Юлей из-за разногласий с 2010 года.

С тех пор Катина продолжает выступать сольно. В 2020-м она выпустила сингл «Вирус» и песню «Убей меня нежно», приуроченную к празднованию 19-летия дебютного альбома «Тату». Сейчас певица замужем за бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, в прошлом году у пары родился сын.

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