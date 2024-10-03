Don't Speak: Гвен Стефани — 55

Американская певица Гвен Стефани стала известна в 90-х как солистка группы No Doubt. Одна из ее самых популярных песен Don't Speak («Не говори») 1995 года посвящена разрыву Стефани с басистом ее же группы. Изначально текст композиции был оптимистичным, но после расставания исполнительница изменила его, вложив в слова свои переживания и печаль. Тем самым неосознанно превратив трек в хит.

«Когда я это писала, я и не знала, что кто-то когда-нибудь это услышит. Меня бросил Тони, и я была убита горем. Тони был моим первым настоящим парнем, и я была одержима им. Я жила с родителями до 26 лет и была довольно невинной, знаете ли», — вспоминала Стефани позже.

Артистка выросла в Калифорнии, в многодетной семье среднего достатка у строгих родителей, как описывала их она сама. С детства Гвен любила петь, и в итоге основала No Doubt вместе со старшим братом. Последний был в группе клавишником. Первые два альбома коллектива не привлекли особого внимания слушателей, а третий резко сделал его знаменитым. В том альбоме вышла песня Don't Speak и еще один хит под названием Just a Girl.

В 2004 году Стефани начала сольную карьеру. Она объясняла, что другие члены группы плохо переживали то, что солистка стала самой популярной из них и оставила остальных в тени. Уход из No Doubt не повлиял на популярность Стефани, ее песни продолжили возглавлять чарты, как например трек Hollaback Girl.

Описывая свою карьеру, Гвен говорила, что музыка и любовь поклонников делают ее счастливой. Она также признавалась, что из-за стремительного взлета как будто в каком-то смысле осталась подростком.

«Я всегда думаю о том, что нам так и не пришлось взрослеть. Как будто я буквально вышла из родительского дома и села в туристический автобус, а когда вернулась, стала миллионером. Это была такая странная жизнь».

Сейчас Стефани замужем во второй раз, от первого брака у нее трое сыновей.