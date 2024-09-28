«Сладкая жизнь» Марчелло Мастроянни. 100 лет со дня рождения актера

Марчелло Мастроянни родился в итальянской деревушке Фонтана-Лири в 1924 году. Будучи сыном столяра, актерской карьерой он никогда не грезил, театр для Мастроянни был увлечением. Но все изменилось, когда в студенческой постановке его заметил Лукино Висконти. Для Марчелло это стало неожиданностью — будущий актер не считал себя красавцем и совсем не понимал, что в нем нашел именитый режиссер. Однако университет, где Мастроянни учился на архитектора, он все равно бросил.

Так в его жизни началась новая глава. Поначалу роли в кино были эпизодическими, но уже в 1957 году актер сыграл в «Белых ночах» Висконти. Фильм получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале. Мастроянни остался без наград, но во многом благодаря этой картине Марчелло впоследствии получил главную роль в «Сладкой жизни» Федерико Феллини. Она сделала актера звездой в Европе, а творческий дует Феллини и Мастроянни, которого режиссер называл своим альтер эго, подарил миру немало известных лент. Плодотворным было и сотрудничество актера с постановщиком Витторио де Сика.

Несмотря на то, что критики благоволили ему, Мастроянни так и не получил «Оскар». Однако актер дважды удостаивался премии Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, в том числе за партию в картине Никиты Михалкова «Очи черные».

Мастроянни женился в 26 лет, но всю жизнь крутил романы, о которых, правда, не любил распространяться. Ему приписывали отношения и с партнершами по площадке, в том числе с Софи Лорен. Однако оба артиста это отрицали. А вот с француженкой Катрин Денев у Мастроянни действительно случилось любовь, ради актрисы он даже собирался развестись. Но несмотря на дочь Кьяру, которую родила ему Денев, построить семью у них так и не получилось.

За свою карьеру Мастроянни сыграл в более чем сотне фильмов, продолжая сниматься без оглядки на болезнь. Скончался актер в 1996 году в Париже от рака поджелудочной железы.

Марчелло Мастроянни на экране и в жизни — в галерее «Газеты.Ru»