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Прощайте, профессор Макгонагалл: умерла Мэгги Смит

Звезда «Гарри Поттера» Мэгги Смит скончалась на 90-м году жизни

Маргарет Натали «Мэгги» Смит родилась 28 декабря 1934 года в Илфорде (пригород Лондона) в семье профессора Оксфордского университета Натаниэля Смита и секретаря Маргарет Хаттон.

Маргарет начала карьеру актрисы в театре. Первой профессиональной ролью стал образ Виолы в постановке пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь» в 1952 году. С 1959 года вступила в труппу театра «Олд Вик», специализирующегося на шекспировском репертуаре.

В кино Смит снималась с 1958 года. Первым известным фильмом с ее участием стала комедия режиссера Майкла Трумэна «Иди к черту». Всего на счету актрисы почти 60 ролей в кино. Смит играла преимущественно роли строгих и характерных персонажей. Российскому зрителю актриса известна по роли Минервы Макгонагалл в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере.

Смит шесть раз выдвигалась на премию «Оскар» и дважды удостаивалась ее за работы в лентах «Расцвет мисс Джин Броди» (1970) и «Калифорнийский отель» (1979). Актриса — семикратный лауреат премии BAFTA, трехкратная обладательница премии «Золотой глобус», четырехкратный лауреат «Эмми». В 1989 году ее возвели в ранг Дамы-командора ордена Британской империи и Смит получила титул «дама» (аналог рыцарского титула «сэр»).

Актриса дважды была замужем. Первый брак — в 1967 году с малоизвестным актером Робертом Стивенсоном, через 8 лет пара рассталась. Второй брак — с драматургом Беверли Кроссом. Они были вместе до его смерти в 1998 году. У Смит двое детей от первого брака и пятеро внуков.

В 2007 году во время съемок шестой части «Гарри Поттера» Смит диагностировали рак груди. Она не стала отказываться от роли и продолжила сниматься. 27 сентября 89-летней актрисы не стало.

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