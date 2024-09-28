Брижит Бардо — 90. Как она стала секс-символом Франции?

Актриса Брижит Бардо вошла в историю как главный секс-символ европейского кино, хотя ее карьера была недолгой, продлившись всего 20 лет. Француженка, прославившаяся в амплуа роковой блондинки, родилась 28 сентября 1934 года в обеспеченной семье в Париже — отец Бардо был владельцем нескольких заводов. Ревностные католики, родители воспитывали Бардо в строгости — она должна была следить за манерами во время еды, скромно одеваться, вести себя прилично и общаться только с теми, кого одобрит мать, а однажды их с сестрой даже выпороли за разбитую вазу.

В ходе немецкой оккупации Парижа Брижит Бардо отдали заниматься танцами — и она настолько преуспела, что в 1949 году поступила в Парижскую консерваторию, где балетное мастерство ей преподавал русский хореограф Борис Князев.

В 1950 году 15-летняя Бардо появилась на обложке журнала Elle — считается, что ее «открыла» основательниц журнала Элен Гордон-Лазарефф. После этого девушке предложили попробоваться в кино. Роль тогда она не получила, но встретила на пробах своего будущего мужа, режиссера Роже Вадима. За него она вышла в 18 лет, он же сделал из нее звезду.

Брижит Бардо прошла через оглушительный успех в кино, любовь мужчин и зависть женщин. В общей сложности она снялась в почти 50 фильмах, а в начале 70-х оставила кинокарьеру ради помощи животным. В 1986 году актриса стала вегетарианкой и основала именной Фонд Брижит Бардо — деньги для него она собрала, организовав аукцион своих драгоценностей и личных вещей.

Самые яркие роли Бардо — в фотогалерее «Газеты.Ru».