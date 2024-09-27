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Башаров, Гармаш, Щербаков: кто пришел на прощание с актером Мадяновым

Прощание с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым прошло в Подмосковье

Церемония прощания с заслуженным артистом России Романом Мадяновым состоялась в подмосковном соборе Архангела Михаила. На нее приехали многие известные актеры, среди которых Марат Башаров, Сергей Гармаш, Борис Щербаков, Мария Аронова, Федор Добронравов и другие. Некоторые из них поделились эмоциями с журналистами, описывая Мадянова как прекрасного и душевного человека.

«Так неожиданно это для всех. Для меня это просто как будто кусочек меня оторвали, потому что очень много у меня с ним связано, с Ромочкой», — признался Добронравов, стоя с букетом цветов в руках.

После отпевания во главе процессии с гробом из собора вышел 31-летний сын артиста, неся в руках большой крест с именем Мадянова и датами его жизни и смерти. Толпа собравшихся провожала его молчаливыми аплодисментами.

«Мадянов-младший некоторое время постоял у дороги, опираясь на крест. Только тогда Роман, который крепился всю церемонию и поддерживал маму, не сдержался и расплакался», — описывают журналисты.

Похоронили Мадянова на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области. Последнее время артист жил там, в этом же селе он умер.

«Я бы хотела иметь возможность чаще навещать могилу мужа», — объяснила выбор места вдова Мадянова Наталья.

Мадянову было 62 года, артист скончался 25 сентября от рака. Тело нашли родственники. Перед смертью мужчине нездоровилось, он потерял аппетит и часто терял сознание.

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