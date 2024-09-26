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Олегу Басилашвили – 90: лучшие роли и редкие кадры со съемок

Актеру Олегу Басилашвили исполнилось 90 лет

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Олег Валерианович Басилашвили — народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР и один из самых любимых и востребованных советских и российских актеров. Созданные им образы — Самохвалова в «Служебном романе», Бузыкина в «Осеннем марафоне», Платона Рябинина в «Вокзале для двоих», профессора Кузнецова в «Курьере» — знает и любит вся страна. Он снимался в фильмах Эльдара Рязанова, Никиты Михалкова, Георгия Данелии, Карена Шахназарова, Владимира Бортко. В честь дня рождения великого артиста, которому исполняется 90 лет, «Газета.Ru» совместно с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» публикует редкие фото со съемок его проектов – и вспоминает самые выдающиеся роли.

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