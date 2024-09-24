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Звезда без актерского. 10 главных ролей Саши Бортич, которой исполнилось 30 лет

Актрисе Александре Бортич исполнилось 30 лет

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Саша Бортич – одна из главных молодых актрис современности. 24 сентября ей исполнилось всего 30 лет, а за спиной артистки уже более 50 ролей, в том числе в «Холопе», некогда самом кассовом фильме России, скандальном «Викинге», мегапопулярном «Полицейском с Рублевки» и многих других больших проектах.

Родившись в белорусском Светлогорске, Бортич сразу после школы пробовалась в театральный, не прошла по конкурсу и работала официанткой. В таком статусе ее пригласили на главную роль в драму «Как меня зовут» – и первой же своей актерской работой она доказала всем, что «корочка» далеко не главное. В юбилей Бортич «Газета.Ru» рассказывает о десяти ее главных ролях.

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