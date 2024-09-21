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Двухнедельный праздник пива: как открылся Oktoberfest-2024

В Мюнхене стартовал 189-й Oktoberfest

21 сентября в Мюнхене открылся традиционный пивной фестиваль Oktoberfest. Мэр города Дитер Рейтер официально открыл мероприятие, специальным молотком забив кран в первую бочку пива. Первая кружка по традиции досталась премьер-министру Баварии — Маркусу Зедеру.

В этом году на фестивале усилили меры безопасности — посетителям запретили проносить большие сумки и стеклянные бутылки. Хоть прямых угроз и не поступало, власти решили перестраховаться, поэтому на Oktoberfest будут задействованы 600 полицейских и 1500 сотрудников службы безопасности.

На фестивале можно будет попробовать пиво шести мюнхенских пивоварен. По данным СМИ, цена за одну кружку напитка составляет до €15, а бутылка воды обойдется в €10. Помимо традиционных для Oktoberfest жаренной курицы, баварских колбасок вайсвурст, клецек и претцелей, в этом году посетителей будут угощать новым блюдом — кукурузой под соусом в стакане.

Прошлогодний пивной фестиваль установил рекорд по количеству гостей — его посетили 7,2 млн человек. Они выпили 6,5 млн литровых кружек пива, из них 200 тыс. — безалкогольного. На этот Oktoberfest билеты уже почти раскуплены. Самый популярный пивной фестиваль продлится до 6 октября.

Как открылся Oktoberfest-2024 — в галерее «Газеты.Ru».

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