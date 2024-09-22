«Друзьям» — 30 лет. Что стало с главными звездами сериала

История культового американского ситкома «Друзья» началась 22 сентября 1994 года, когда телеканал NBC показал пилотный «Эпизод, где Моника берет новую соседку». Проект, придуманный продюсерами Дэвидом Крейном и Мартой Кауффман, пришелся по душе зрителям, а идеальный ансамбль актеров и грамотная схема производства позволили новому шоу «выстрелить» — да еще как! Первую серию «Друзей» посмотрели 22 млн человек, среднее число зрителей первого сезона составило 24 млн, а финальная 24-я серия собрала у экранов больше 31 млн фанатов.

По сюжету «Друзей» главные герои живут в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж, но на самом деле сериал снимался в Калифорнии. Съемочные помещения выстроили в студии, где также были установлены трибуны для зрителей — почти все эпизоды создавались под наблюдением фокус-групп, участники которых оценивали игру актеров.

Сериал начинается с появления Рэйчел (Дженнифер Энистон) в «Центральной кофейне» и ее встречи с бывшей одноклассницей Моникой (Кортни Кокс). Позднее героиня Энистон переезжает к старой подруге, решая начать новую жизнь. В квартире напротив живут аналитик Чендлер (Мэттью Перри) и безработный, но амбициозный актер Джоуи (Мэтт Леблан). Оставшиеся два персонажа тоже связаны с Моникой — ее брат, ученый Росс (Дэвид Швиммер), и бывшая соседка, массажистка и певица Фиби Буффе (Лиза Кудроу). Так в сериале формируется компания из шестерых «друзей» — трех девушек и трех юношей.

Сериал продлился 10 сезонов. Заключительную серию последнего из них посмотрели 55 млн зрителей, что на тот момент стало четвертым результатом за всю историю телевидения.

В 2021-м вышла картина «Друзья: Воссоединение», в которой актеры телешоу — Мэтт Леблан, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэттью Перри — вновь собрались вместе и посетили места съемок.

Что стало с главными звездами «Друзей» спустя 30 лет после выхода первой серии — рассказывает «Газета.Ru» в фотогалерее.