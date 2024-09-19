Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

«Королева детективного жанра»: Анастасии Мельниковой — 55

Звезда «Улицы разбитых фонарей» празднует 55-летие

Анастасия Мельникова родилась 19 сентября 1969 года в Ленинграде в семье врачей. В детстве она задумывалась о том, чтобы продолжить династию, но поняла, что медицина — совсем не ее призвание. Закончив школу, поступила на актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

В 1990-х после его окончания актриса служила в театре имени В. Ф. Комиссаржевской, параллельно играя в фильмах и сериалах. В 1998 году Мельникова дебютировала в «Улицах разбитых фонарей» в роли Анастасии Абдуловой. Проект стал одним из главных в ее карьере. После этого был еще один большой полицейский сериал, в которой Мельникова появлялся во всех сезонах, — «Литейный». Роли в сериале исполняли уже прославившиеся «милиционеры» из «Улиц разбитых фонарей», но уже под своими настоящими именами. За роли в этих и других проектах Мельникову стали называть «королевой детективного жанра», а питерское ГУВД наградило актёрский состав сериала статуэтками «За доблесть и создание положительного образа милиционера при выполнении служебного долга».

Актриса признавалась в интервью, что ее совсем не обижает её всероссийская известность «следователя» при большой фильмографии.

«Абдулова дала всё, что у меня есть. Во многие фильмы потом приглашали только потому, что видели в «Улицах разбитых фонарей». Если бы не эта роль, то не было бы у меня ни театральных работ, ни фестивалей, ни концертов», — говорила актриса.

В последние годы Анастасия Мельникова не появляется на телеэкранах, хотя и продолжает участвовать в спектаклях. Связано это с тяжелой болезнью, подробности которой артистка не раскрывает.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«Что ты творишь? Как ты мог?»: Бакальчуки обвинили друг друга в нападении со стрельбой
Татьяна Бакальчук опубликовала видеообращение к мужу Владиславу
Обещал вызволить Блиновскую и уговорил Блиновского пойти на СВО: за что арестовали Пашаева
Военный суд в Москве арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о мошенничестве
Трамп допустил встречу с Зеленским на следующей неделе
Суд отказал экс-главе Всероссийского общества глухих в освобождении от наказания
Аргентина сочла расследование в отношении своего президента необоснованным
В Хабаровске арестовали крупный участок в рамках дела Фургала
Воюющий за ВСУ инструктор из Новой Зеландии публиковал угрозы российским журналистам
Новости и материалы
Экс-глава Минфина спрогнозировал курс рубля к концу года
Названы проблемы российской экономики
Названы способы повысить шанс рождения ребенка без генетических заболеваний
Песни лидера группы «Ногу свело!» признали противоречащими нацинтересам РФ
Командир ВСУ рассказал о препятствовании эвакуации населения из Мариуполя
Аккаунты британских парламентариев взломали в X
Эксперт допустил скачки курса доллара в октябре
Стало известно, сколько россиян хотят экономить
Представитель «Руки Вверх!» объяснил, почему на двойника Жукова подали в суд
На острове Мартиника произошли погромы из-за цен
Больше половины россиян купили бы недвижимость на юге при доходности объекта в 10-20%
Правительство Колумбии приостановило переговоры с повстанцами АНО
В США заявили, что Киев предстал перед сложным выбором из-за Курской области
Синоптик призвал наслаждаться последними днями «суперлета»
Писателю Глуховскому отказали по жалобе об исключении его из иноагентов
Синоптик рассказал, когда в Подмосковье начнутся заморозки
Врач предупредила об опасности «синдрома чая с бутербродом»
Посол объяснил, почему РФ выслала дипломатов Британии
Все новости
По делу о коррупции в отношении генерала Минобороны провели обыски
Число жертв взрывов в Ливане возросло до 20 человек
Стала известна причина задержаний в Тутаеве
В США заблокировали план временного финансирования правительства
Зеленский объявил о полной готовности нового «плана победы»
Познер опроверг свое возвращение на Первый канал
Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы. Первые кадры
Учеба будущего: новые профессии в сфере искусственного интеллекта
Профессор Лаврентьев назвал актуальные профессии в сфере умных технологий
Майнинг криптовалют: стоит ли сегодня вкладываться в биткоин
Чистый отток капитала из биткоина составил $709 млн за неделю
Рации, машины и кухонная техника. Ливан второй день охвачен взрывами устройств «Хезболлы»
Mash: в Ливане взрываются машины и мопеды вслед за рациями «Хезболлы»
«Расстрелять вертолет из пулемета». В Белоруссии сняли фильм о заговоре против Лукашенко
«Беларусь-1»: заговорщики планировали расстрелять вертолет Лукашенко из пулемета
Китайская автокомпания Soueast пришла на российский рынок. Чем она интересна?
В России появятся кроссоверы Soueast по цене от 2,9 млн рублей
В России выходит «Субстанция». Это веселый ужастик, в котором молодится Деми Мур
В России выходит фильм «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами