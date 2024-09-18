Массовый подрыв пейджеров в Ливане: первые часы после взрывов

17 сентября 2024 года Ливан стал свидетелем масштабного инцидента: в нескольких районах страны произошли взрывы пейджеров, используемых членами группировки «Хезболла».

По последним данным, пострадали более 4000 человек. 11 человек спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

По данным СМИ, причиной взрывов стало вмешательство израильской разведки «Моссад». Спецслужбы перехватили пейджеры, предназначенные для шиитской группировки «Хезболла», и поместили в них взрывчатку PETN. Впоследствии «Моссад» дистанционно нагрел батареи устройств, что привело к их взрыву.

В «Хезболле» заявили, что начали детальное расследование обстоятельств случившегося и пообещали дать ответ.

Как выглядит Ливан в первые часы после случившегося — в галерее «Газеты.Ru».