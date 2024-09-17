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«Когда выхожу на улицу, я всегда Firestarter»: 55 лет назад родился Кит Флинт

17 сентября исполняется 55 лет со дня рождения солиста The Prodigy Кита Флинта

Кит Чарльз Флинт родился в 1969 году в британском Редбридже. Детство у будущего музыканта было не особо счастливым.

«Я так ненавидел находиться дома, что если прибегал домой на ужин — это было обязательно, — а ужин был еще не готов, и нужно было подождать три минуты, то я снова уходил из дома», — рассказывал музыкант.

Из-за дислексии Флинт учился на тройки, постоянно нарушал правила. В какой-то момент его перевели в коррекционный класс. При этом он проходил тесты на интеллект, и ему говорили, что он довольно умный. Это, правда, не помогло ему закончить школу — его сначала выгнали из учреждения, а потом и из дома. Но будущий музыкант не отчаялся и начал путешествовать. В то время Кит брался за разные профессии — работал продавцом, кровельщиком, бурильщиком.

На одной из вечеринок Кит познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом. Вместе они создали The Prodigy, где Кит поначалу был просто танцором. Сам он признавался, что никогда не был «мозгом группы», но вместе с Хоулеттом они идеально дополняли друг друга.

В качестве вокалиста Флинт впервые попробовал себя в 1996 году на сингле Firestarter. И с тех пор регулярно участвовал в записи альбомов группы в этом амплуа. Вторая пластика The Prodigy, как писал FHM Magazine UK, породила новый, «зубастый» жанр поп-музыки. Третья стала номером один в Британии и США. Последующие альбомы группы поднимались на первые строчки британских чартов. Вместе с The Prodigy Флинт стал обладателем двух премий Brit, трех MTV VMA, двух Kerrang и пяти MTV EMA.

При этом коллектив, как рассказывал он, никогда не заботило зарабатывание денег или мнение людей о них. Все, чего они хотели, — играть свою музыку.

Как и многие другие музыканты того времени, Флинт не избежал алкогольной и наркотической зависимости. Хотя, по его словам, на сцену он редко выходил под кайфом. Распрощаться с пагубными привычками музыканту помогла жена — японская диджей и модель Маюми Каи. Пара жила в особняке в Эссексе, который Флинт выкупил и с любовью восстанавливал. В 2019 году Флинт и Каи расстались. Из-за развода музыкант впал в депрессию и в марте того же года покончил с собой.

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