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Самый сексуальный призрак: каким был Патрик Суэйзи

Актер и танцор Патрик Суэйзи умер 15 лет назад

Будущая мировая звезда Патрик Суэйзи родился в Техасе 18 августа 1952 года в семье владелицы балетной школы и инженера-чертежника и был вторым из пятерых детей. Суэйзи с детства интересовался балетом и театром, любил боевые искусства и играл в футбол. В 20 лет юноша переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться в балетной школе. Профессиональным танцором стать не вышло из-за старой футбольной травмы. Тогда Суэйзи начал брать уроки актерского мастерства, подумывая о бродвейских мюзиклах, а в 1979 году дебютировал в фильме «Скейтаун».

Всемирную славу артисту принесли «Грязные танцы» — картина с небольшим бюджетом, до сих пор имеющая успех. В ней Суэйзи не только исполнил главную роль, но и сочинил и спел одну из песен — «She's Like the Wind». Композиция стала саундтреком к фильму и вошла в десятку лучших хитов.

На пике карьеры Суэйзи снялся в культовых голивудских картинах «Привидение» (с Деми Мур и Вупи Голдберг) и «На гребне волны» (с Киану Ривзом) — благодаря ролям в этих фильмах актера полюбили зрители по всему миру. Сцена из «Привидения», где он и Деми Мур используют гончарный круг, стала легендарной, а через год после выхода фильма журнал People назвал Суэйзи «Самым сексуальным мужчиной из ныне живущих».

Остальные картины с его участием уже не были столь популярными, хотя выходили почти каждый год. Суэйзи впал в депрессию и начал выпивать. Несмотря на тяжелый период в жизни и лечение в реабилитационных клиниках, с ним рядом была его супруга — актриса Лиза Ниеми. Патрик и Лиза были женаты 34 года, до самой смерти актера.

В 55 лет Патрику Суэйзи поставили диагноз — рак поджелудочной железы в четвертой стадии. Он пробовал передовые методы лечения, но 14 сентября 2009 года болезнь одержала верх. Со дня смерти артиста прошло уже 15 лет, но поклонники до сих пор верны своему кумиру. Каким был Патрик Суэйзи — вспоминаем в галерее «Газеты.Ru».

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