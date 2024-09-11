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Якубович, Ревва и Мизулина: кто пришел на прощание с Александром Масляковым

Церемония прощания с Александром Масляковым проходит в «Планете КВН» в Москве

Церемония прощания с ведущим «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым проходит в московском концертном зале «Планета КВН». Телеведущий скончался в минувшие выходные в возрасте 82 лет из-за онкологического заболевания, с которым он боролся два года.

Попрощаться с Масляковым пришли дрессировщики братья Аскольд и Эдгар Запашные, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович, актриса Екатерина Стриженова, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин, руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов, капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» Ольга Картункова, бывшая участница и одна из капитанов команды КВН «Четыре татарина» Екатерина Скулкина.

«Он был как папа, как старший товарищ. Безумно горжусь, что был знаком с ним лично, имел возможность с ним разговаривать и даже работать. Три года в КВН была наша команда, он всячески нас поддерживал, давал добрые советы и делал все, чтобы мы интегрировались в КВН», — сказал дрессировщик Эдгар Запашный.

Президент России Владимир Путин прислал на церемонию прощания с легендарным телеведущим венок.

Попрощаться в ведущим может каждый — вход на церемонию свободный. Прощание продлится до 14:00 мск, после этого состоятся похороны на Новодевичьем кладбище в столице.

Масляков бессменно вел КВН с 1964 года, но в последние годы редко принимал участие в играх КВН в качестве ведущего из-за ухудшения здоровья. В играх высшей лиги КВН Маслякова заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Хрусталев утвержден в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

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