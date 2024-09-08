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«Символ юмора и сатиры». Умер Александр Масляков

Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Ведущий КВН Александр Масляков умер в возрасте 82 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», — сообщил официальный Telegram-канал КВН.

Масляков появился на свет по дороге из Ленинграда в Челябинск: в самом начале войны семью эвакуировали из Северной столицы. После войны Масляковы жили в Баку, в Кутаиси, а затем перебрались в Москву, где Александр поступил на Высшие курсы работников телевидения.

Первые восемь лет Масляков вел КВН со Светланой Жильцовой, а потом на целых 30 лет стал единственным его ведущим и привлек в Клуб веселых и находчивых всю свою семью: жена Светлана стала режиссером передачи, сын Александр — ведущим, а внучка отвечала за детский КВН.

Телезвезда также вел передачи «А ну-ка, девушки!», «Алло, мы ищем таланты!», «Адреса молодых», репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, программы «Песня года», «Александр-шоу» и другие.

Лучшие фото из жизни и со сцены — в галерее «Газеты.Ru».

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