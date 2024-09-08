«Мне нравится идти против норм»: Pink — 45 лет

Алиша Бет Мур — будущая певица Pink — родилась 8 сентября 1979 года в Пенсильвании, США, в семье медсестры и ветерана войны во Вьетнаме. Родители развелись, когда ей не было и десяти лет. Девочка тяжело переживала их ссоры и стала трудным подростком.

«По сути, я росла в доме, где каждый день родители кричали друг на друга, швыряли вещи. Они ненавидели друг друга. А я потом подсела на наркотики. Я продавала наркотики. Затем меня выгнали из дома. Я бросила школу и слетела с катушек», – описывала Алиша.

В итоге девушку спасла музыка. Уже подростком она писала песни, чтобы выплеснуть чувства, тогда же взяла псевдоним Pink. В 15 лет основала с подругами R&B-группу Choice, которую заметил лейбл. Мур подписала свой первый контракт и ушла в творчество.

В 1998 году коллектив распался, но Pink начала сольную карьеру в провокационном образе бунтарки: яркие костюмы, цветные волосы, панк-стрижка. Ее первый же сингл «There You Go» 2000 года оказался хитом и покорил не только США, но и заграницу. В 2001 году она выпустила свой самый известный альбом Missundaztood, который разошелся тиражом 15 млн копий по всему миру. Сейчас 45-летняя певица продолжает выступать, не изменяя своему бунтарскому имиджу.

«Мне нравится идти против общественных норм. Почему мы не можем ездить [на этом образе], пока колеса не отвалятся? Именно это я и планирую делать», – честно признается артистка.