Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

«Мне нравится идти против норм»: Pink — 45 лет

Певица Pink отмечает юбилей

Алиша Бет Мур — будущая певица Pink — родилась 8 сентября 1979 года в Пенсильвании, США, в семье медсестры и ветерана войны во Вьетнаме. Родители развелись, когда ей не было и десяти лет. Девочка тяжело переживала их ссоры и стала трудным подростком.

«По сути, я росла в доме, где каждый день родители кричали друг на друга, швыряли вещи. Они ненавидели друг друга. А я потом подсела на наркотики. Я продавала наркотики. Затем меня выгнали из дома. Я бросила школу и слетела с катушек», – описывала Алиша.

В итоге девушку спасла музыка. Уже подростком она писала песни, чтобы выплеснуть чувства, тогда же взяла псевдоним Pink. В 15 лет основала с подругами R&B-группу Choice, которую заметил лейбл. Мур подписала свой первый контракт и ушла в творчество.

В 1998 году коллектив распался, но Pink начала сольную карьеру в провокационном образе бунтарки: яркие костюмы, цветные волосы, панк-стрижка. Ее первый же сингл «There You Go» 2000 года оказался хитом и покорил не только США, но и заграницу. В 2001 году она выпустила свой самый известный альбом Missundaztood, который разошелся тиражом 15 млн копий по всему миру. Сейчас 45-летняя певица продолжает выступать, не изменяя своему бунтарскому имиджу.

«Мне нравится идти против общественных норм. Почему мы не можем ездить [на этом образе], пока колеса не отвалятся? Именно это я и планирую делать», – честно признается артистка.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Алаудинов раскрыл планы ВСУ по обстрелу Курской АЭС
Военная операция на Украине, день 928-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 928-й день
Трамп высмеял заявления о вмешательстве России в президентские выборы в США
Назван возможный вариант завершения конфликта на Украине
Олимпийский чемпион заявил, что ему не хватает российских атлетов
В нескольких городах России отменили премьеру фильма об известном русском поэте
Советник премьера Индии посетит РФ для обсуждения урегулирования конфликта на Украине
Новости и материалы
Несколько пострадавших после ударов ВСУ по Белгородской области направили в Москву
Экс-глава МО Британии призвал «срочно» снять ограничения по ударам Storm Shadow для ВСУ
В России создали бесшумные штурмовые мотоциклы
Футболист «Амкала», которого пнул Дзюба: это просто вседозволенность какая-то
Спасавшая накопления медсестра из Ачинска отдала мошенникам 4,6 млн рублей
Командир «Ахмата» заявил о смене тактики ВСУ на Курском направлении
Российские военные подорвались на мине и выжили
У экс-избранника Пугачевой нашли долг перед государством
Францию призвали вступить в БРИКС
Экс-военного отправили в колонию по делу о хищении земель Минобороны
Экс-премьер России назвал Зеленского «клоуном» и «обреченным»
Эксперт раскрыл желание НАТО спровоцировать войну с Россией
Украинская актриса о съемках с Пугачевой: «Ее опасались все»
Фигуристка Медведева: сыграла в эгоистку и закончила со спортом
Моргенштерн удалил все посты в соцсетях на фоне уголовного дела
Российские военные разработали защищающий от осколков плащ
Усман Нурмагомедов защитил титул Bеllator
Силы ПВО за ночь уничтожили три БПЛА в Белгородской и Курской областях
Все новости
В отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело
На рэпера Моргенштерна завели дело за неисполнение обязанностей иноагента
«Поссорились из-за девушки». На Кубани произошла драка с участием 60 человек
На Кубани после массовой драки в поселке Афипский заведено дело о хулиганстве
На военкора Сладкова заводили дело о дискредитации ВС РФ. Ему помогли ВГТРК и АП
Военкор Сладков сообщил об уголовном деле о дискредитации армии в отношении него
В Кремле прокомментировали слова Алаудинова о победе в СВО
Судьба имущества экс-замминистра обороны Попова решится после приговора
По делу о некачественных сухпайках предъявили обвинение в новой редакции
Обломки самолета, бог Ганеша и дом после обстрела: 15 главных фото недели
«Арест явно избыточен»: доцента «Бауманки» отправили в СИЗО за украинские песни во «ВКонтакте»
Преподавателя МГТУ им. Баумана арестовали из-за украинских песен
«Нам не хватает людей»: в ЕР отвергли, а потом поддержали запрет на въезд семьям мигрантов
Депутат Васильев: идея запрета на въезд семей мигрантов заслуживает внимания
«Пока нет консенсуса». Запад не разрешил Зеленскому бить по Кремлю
WP: Зеленский не убедил союзников снять ограничения на удары вглубь России
Пытался разбогатеть, ночевал на пляже. Гибель россиянина в Таиланде сочли самоубийством
Тагильчанин Орлов, чье тело нашли в канаве на Пхукете, мог совершить суицид
«Яйца стоят 1100 рублей. Но эти куры живут лучше релокантов». История россиянки, переехавшей в США
Сколько стоит жизнь в США в 2024 году
Выборы в Мосгордуму и выборы муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино — 2024: что нужно знать
Выборы в МГД и ТиНАО-2024: кто участвует, как и где можно проголосовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами