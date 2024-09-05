«У нас много друзей»: кто приехал на ВЭФ-2024

На острове Русский во Владивостоке проходит IX Восточный экономический форум. На мероприятие съехались более шести тысяч человек из 76 стран. Самые представительные делегации приехали из Китая, Малайзии и Мьянмы. Присутствуют свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний.

Площадку ВЭФ посетили и талибы (организация запрещена в России), неоднократно посещавшие экономические форумы в России, они представляют торгово-промышленную палату Афганистана. Делегация Кувейта подарила Росконгрессу портрет Путина с соколом на плече.

«У нас много друзей, и, конечно, с друзьями хочется, чтобы взаимное движение туристов, товаров, инвестиций было как можно более бесшумным», — заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На сессии с президентом РФ Владимиром Путиным выступил премьер Малайзии Анвар Ибрагим и зампредседателя КНР Хань Чжэн. Участвуют в ВЭФ глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и другие крупные чиновники. Гости и участники форума — в галерее «Газеты.Ru».