«Все страньше и страньше»: как прошел фестиваль Burning Man

В пустыне американского штата Невада завершился ежегодный Burning Man — один из самых известных в мире фестивалей электронной музыки. Он всегда начинается в последнее воскресенье августа и длится восемь дней, во время которых участники строят целый город из причудливых сооружений и инсталляций. Он называется Блэк-Рок-Сити и даже имеет собственный почтовый индекс и аэропорт, хотя существует только на время фестиваля — затем его разрушают. Отличительные черты мероприятия — яркие наряды участников, подобранные по принципу «чем необычнее, тем лучше», и самые разные самодельные машины, на которых те передвигаются по «городу». Главная традиция — сожжение огромного деревянного человека в последний день.

В этом году билеты на Burning Man впервые за десять лет не были полностью распроданы до начала мероприятия. В качестве причины в США называют «экономическую неопределенность» и общий рост стоимости жизни. Кроме того, прошлогодний фестиваль запомнился плохой погодой — его сорвали ливни.

Однако, несмотря на все опасения, Burning Man 2024 посетили около 70 тыс. человек. Темой мероприятия на этот раз был слоган из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» — «Все страньше и страньше» (Curiouser & Curiouser).

«Burning man 2024 года прославляет головоломки без ответов, иррациональное и абсурдное и приглашает неизвестное на чай. Потому что именно когда мы полностью поглощены любопытством, мы учимся, растем и творим. Все великие путешествия и открытия начинаются с вопроса, без этой искры любопытства никакое движение невозможно», — говорилось на официальном сайте фестиваля.

Организаторы отметили, что на Burning Man часто можно столкнуться с неожиданными ситуациями и чудачествами других гостей, что является своеобразной «магией» мероприятия. По мнению авторов проекта, это помогает незнакомым людям сближаться и вместе творить.