Жиголо, юрист и стареющий ловелас. Лучшие роли Ричарда Гира

Американский актер Ричард Гир родился 31 августа 1949 года в Филадельфии в многодетной семье. Его мать Дорис Энн Тиффани была домохозяйкой, а отец Гомер Джордж Гир работал страховым агентом. В детстве будущий актер увлекался музыкой — играл на гитаре, фортепиано, контрабасе и трубе, посещал школьный драмкружок и секцию гимнастики.

Благодаря своим спортивным успехам Гир получил стипендию и поступил на философский факультет Массачусетского университета, но за два года до выпуска оставил учебу. Некоторое время он прожил в музыкальной коммуне в Вермонте, мечтая стать профессиональным трубачом, но быстро перегорел и отправился в Нью-Йорк, где переключил свое внимание на театр.

С 1969 по 1973 год Гир участвовал в нескольких постановках Репертуарного театра в Сиэтле и театра «Провинстаун» в Нью-Йорке, а в 1975-м получил главную роль в пьесе Сэма Шепарда «Голова убийцы». Спектакль получил множество восторженных отзывов, и молодого актера стали приглашать сниматься в кино.

В 1977 году Гир снялся в триллере Ричарда Брукса «В поисках мистера Гудбара», а спустя год получил главную роль в драме Терренса Малика «Дни жатвы». Мировую известность актеру принесли картины «Американский жиголо» (1980) и «Офицер и джентльмен» (1982), но настоящая слава, а вместе с ней и статус «секс-символа», пришли к артисту после выхода на экраны комедийной мелодрамы «Красотка» (1990). Несмотря на то, что критики отнеслись к картине довольно сдержанно, она набрала в прокате почти полмиллиарда долларов и сделала Гира и его партнершу по фильму Джулию Робертс звездами первой величины.

В 1999 году Гир и Робертс повторили успех, снявшись в романтической комедии «Сбежавшая невеста», после чего 50-летний актер объявил о своем намерении попрощаться с кино. Однако практически сразу передумал и продолжил сниматься. В 2002 году Гир получил свою первую престижную кинонаграду — «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в мюзикле «Чикаго».

На сегодняшний день фильмография Ричарда Гира насчитывает около 70 картин. Актер продолжает сниматься в кино, а свободное время посвящает общественной деятельности. На протяжении многих лет Гир является председателем совета директоров «Международной кампании за Тибет», которая борется за развитие демократических свобод и соблюдение прав человека в Тибете, а также участвует в экологической деятельности и финансирует гуманитарные программы, защищающие права коренных народов. Не менее важную роль в жизни актера занимают духовные практики и медитации: Гир исповедует буддизм и дружит с Далай Ламой.

С 1991 по 1995 год Гир был женат на супермодели Синди Кроуфорд, а с 2002-го по 2016-й — на актрисе Кэри Лоуэлл, в браке с которой у него родился сын Гомер Джеймс Джигми Гир. В 2018 году актер женился на публицистке Алехандре Сильва, которая родила ему еще двоих сыновей — Александра и Альберта.

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