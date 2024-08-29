29 августа 2024, 10:55
Фото
Виртуозы на колясках и танцующие красные колпаки: как прошло открытие Паралимпиады
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Артисты выступают во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Церемония открытия летних Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты во время церемонии открытия Паралимпийских игр 2024 г.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты во время церемонии открытия Паралимпийских игр 2024 г.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты во время церемонии открытия Паралимпийских игр 2024 г.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Элитная акробатическая летная группа ВВС Франции «Патруль де Франс» пролетает над площадью Согласия во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артистка танцует во время церемонии открытия Паралимпийских игр 2024 г.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Элитная акробатическая летная группа ВВС Франции «Патруль де Франс» пролетает над площадью Согласия во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Факелоносец Михаэль Джеремиас несет Паралимпийский огонь во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Спортсмены-паралимпийцы из Иордании принимают участие в церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Теодора Пасхалиду и Эммануил Стефанудакис возглавляют команду спортсменов-паралимпийцев во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Спортсмены-паралимпийцы из Малайзии принимают участие в церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Спортсмены-паралимпийцы из Мексики принимают участие в церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Спортсмены-паралимпийцы из Дании принимают участие в церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Спортсмены-паралимпийцы из Египта принимают участие в церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Спортсмен-паралимпиец Юнкай Ци из Китая держит национальный флаг во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Талисман летних Олимпийских игр 2024 года Фриги во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Спортсмены-паралимпийцы из Франции принимают участие в церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Спортсмены-паралимпийцы из Италии принимают участие в церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Певец Lucky Love выступает во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты в костюмах талисмана летних Олимпийских игр 2024 года Фриги во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Общий вид на зрителей и Эйфелеву башню во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Певец Lucky Love выступает во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Спортсмены-паралимпийцы во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Спортсмены-паралимпийцы из Чехии принимают участие в церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артист во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Спортсмены-паралимпийцы из Туниса принимают участие в церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артист выступает во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артист несет белый флаг во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты выступают во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Факелоносец Флоран Маноду несет Паралимпийский огонь во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Факелоносец Михаэль Джеремиас несет Паралимпийский огонь во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Факелоносец Оксана Мастерс несет Паралимпийский огонь во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Вид на обелиск Луксора на площади Согласия во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г
Артисты выступают во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Факелоносец Беатрис Вио во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты выступают во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Французская певица Кристина и группа Queens выступают на церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты выступают во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты выступают во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты выступают во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Факелоносцы во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Факелоносцы во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Факелоносец Маркус Рем несет Паралимпийский огонь во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты выступают во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Факелоносец Маркус Рем держит Паралимпийский огонь во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Артисты выступают во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Факелоносцы во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Факелоносцы во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Общий вид на эстафету Олимпийского огня, на которой виден Луксорский обелиск на площади Согласия во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Факелоносцы во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Общий вид Триумфальной арки во время церемонии открытия Паралимпийских игр.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Зрители наблюдают за церемонией открытия летних Паралимпийских игр недалеко от Эйфелевой башни.
Париж, Франция. 28 августа 2024 г.
Церемония открытия летних Паралимпийских игр состоялась в Париже 28 августа, сами соревнования продлятся по 8 сентября. К открытию французские хореографы подготовили специальное шоу со 150 танцорами, в котором участвовали профессионалы и люди с ограниченными возможностями. На церемонии также выступил французский певец Lucky Love: у него нет одной руки, и он принципиально не пользуется протезом.
Организаторы подчеркивали, что хотят побудить зрителей задуматься о людях с ограниченными возможностями и о том, как их мир пересекается с остальным обществом.
«Я надеюсь заставить людей... увидеть вещи с новой точки зрения», — отмечал главный хореограф Томас Джолли.
На главной сцене церемонии во время открытия также выступили артисты в костюмах талисмана Игр Фриги. Он похож на большой красный треугольник и связан с фригийскими колпаками, национальным символом свободы и революции. Президент оргкомитета этих Олимпийских игр Тони Эстанге отмечал, что талисман «посылает сильный сигнал — содействовать инклюзивности».
«Сегодня революционеры — вы, дорогие спортсмены. Ваше оружие — рекорды, ваше оружие — эмоции спорта», — сказал он.
После шоу по центру Парижа прошел парад из 168 делегаций стран-участниц. России среди них не было, им разрешили присутствовать в качестве зрителей (от этого они отказались). На Играх граждане РФ выступают в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.