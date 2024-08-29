Виртуозы на колясках и танцующие красные колпаки: как прошло открытие Паралимпиады

Церемония открытия летних Паралимпийских игр состоялась в Париже 28 августа, сами соревнования продлятся по 8 сентября. К открытию французские хореографы подготовили специальное шоу со 150 танцорами, в котором участвовали профессионалы и люди с ограниченными возможностями. На церемонии также выступил французский певец Lucky Love: у него нет одной руки, и он принципиально не пользуется протезом.

Организаторы подчеркивали, что хотят побудить зрителей задуматься о людях с ограниченными возможностями и о том, как их мир пересекается с остальным обществом.

«Я надеюсь заставить людей... увидеть вещи с новой точки зрения», — отмечал главный хореограф Томас Джолли.

На главной сцене церемонии во время открытия также выступили артисты в костюмах талисмана Игр Фриги. Он похож на большой красный треугольник и связан с фригийскими колпаками, национальным символом свободы и революции. Президент оргкомитета этих Олимпийских игр Тони Эстанге отмечал, что талисман «посылает сильный сигнал — содействовать инклюзивности».

«Сегодня революционеры — вы, дорогие спортсмены. Ваше оружие — рекорды, ваше оружие — эмоции спорта», — сказал он.

После шоу по центру Парижа прошел парад из 168 делегаций стран-участниц. России среди них не было, им разрешили присутствовать в качестве зрителей (от этого они отказались). На Играх граждане РФ выступают в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.