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Голос По из «Кунг-фу Панда»: актеру Джеку Блэку — 55

Американскому актеру Джеку Блэку исполнилось 55 лет

Актер, комик и музыкант Джек Блэк родился 28 августа 1969 года в Санта-Монике, США, в семье инженеров по спутниковой коммуникации. В день рождения актера его мать Джудит Коэн работала над системой аварийной навигации. Она взяла документы с собой в роддом и продолжила работу, несмотря на схватки. В тот день она смогла решить проблему, что потом поможет экипажу «Аполлона-13» вернуться на Землю.

По словам Блэка, родители его всегда поддерживали. В 13 лет его впервые пригласили сниматься в рекламе, однако через год он увлекся наркотическими веществами и попал не в ту компанию. Тогда родители перевели его в другую школу, после чего Блэк взялся за ум, начал учиться и развивать свои актерские способности. Параллельно он также создал свою музыкальную группу.

Пиком карьеры Блэка стало озвучание. Его голосом говорят герои мультфильмов «Ледниковый период», «Подводная братва», «Кунг-фу Панда». Кроме этого, он снялся в таких популярных фильмах, как «Кинг-Конг», «Отпуск по обмену», «Джуманджи: Зов джунглей». В 2010 году актерская карьера Блэка стала замедляться, однако актер стал реализовываться в других проектах: в музыке, блогинге и семье.

«Мне нравится быть женатым. Теперь я все время провожу дома с женой и детьми. Я не хожу отрываться», — признался он.

Сейчас Джек Блэк продолжает озвучивать анимационных персонажей, сниматься в кино и выступать со своей группой.

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