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Братья помирились спустя 15 лет: рок-группа Oasis воссоединилась

Музыканты британской группы Oasis объявили о своем воссоединении

Британская рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении после 15-летнего перерыва.

«Вот и все, это случилось», – написала группа на своей странице в соцсетях. Музыканты также анонсировали турне по Великобритании и Ирландии. Сайт продажи билетов на какое-то время перестал работать из-за возникшего ажиотажа и наплыва фанатов.

Братья Галлахеры основали Oasis в 1991 году, они стали одними из основоположников жанра брит-поп. Несмотря на большой коммерческий успех в 90-е, братья регулярно попадали в таблоиды и получили репутацию «плохих парней». Между ними постоянно происходили ссоры, а на концерте в Париже в 2009 году родственники окончательно разругались. После этого старший Ноэль – автор песен и идеолог коллектива – ушел из группы. Тогда они официально объявили о своем распаде.

«Мне нравилась моя мама, пока она не родила Лиама», – сказал как-то Ноэль. Лиам же называл брата грустным маленьким карликом.

Несмотря на конфликт, 22 августа – в честь 30-летия дебютного альбома Definitely Maybe – музыканты выпустили видео. Ноэль похвалил вокальные способности своего брата. По всей видимости, родственники решили помириться и вновь начать работать вместе, хотя и сольные карьеры у них были успешными.

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