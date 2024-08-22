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Модный Урал: как Екатеринбург превращается в новую фэшн-столицу России

Российские и иностранные дизайнеры представили свои коллекции на Урале

В атриуме Ельцин Центра в Екатеринбурге прошло модное шоу, приуроченное к Международной неделе моды.

В показе приняли участие 130 моделей, которые демонстрировали одежду 14 иностранных и российских брендов, в том числе уральских.

На подиуме выступили 50 танцоров, живой оркестр и заслуженная артистка России Алена Свиридова.

Хедлайнером модного шоу стал дизайнер и основатель бренда Alexander Arutyunov Александр Арутюнов. Среди звездных гостей были блогер и модель Маша Миногарова, стилист Алексей Сухарев, стилист, сооснователь бренда Vereja Игорь Андреев, шеф-стилист «Первого канала» Алексей Сухарев.

Международная неделя моды UF LAB проходит в Екатеринбурге с 19 по 23 августа.

Как отметил заместитель главы региона Дмитрий Ионин, проект призван помочь региональным и российским дизайнерам выйти на новый уровень.

По данным исследований Центра развития перспективных технологий, за первое полугодие 2023 года Средний Урал занял 6-ое место в России по выпуску текстильных изделий, опередив даже Северную столицу.

Совокупная выручка топ-10 свердловских текстильных фабрик за первое полугодие 2023 года превысила 15 млрд рублей.

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