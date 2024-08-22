22 августа 2024, 17:45
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Модный Урал: как Екатеринбург превращается в новую фэшн-столицу России
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Организаторы U'FASHION считают, что у Екатеринбурга есть все основания, чтобы претендовать на звание модной столицы России. Ни для кого не секрет, что многие известные бренды родились на Урале: 12Storeez, Ushatáva, Prosto, Avgvst, Namelazz, Urals, Портновская мануфактура SHISHKIN, Нина Ручкина. В городе также есть свои торговые пространства, объединяющими российских дизайнеров: Универмаг BOLSHOY и Hi-Light fashion store.
Гостями модного шоу стали более 500 человек. Показ представлял собой ретроспективу истории моды в России. «Здесь на Урале рождаются брэнды, дизайнеры, здесь задают тренды и одновременно идут против них, диктуют свои правила. На уникальной сцене вы увидите постановку о том, как в растущем городе менялись модные эпохи. Царская Россия, СССР, миллениум, современность и будущее – вы убедитесь, что мода циклична, а Урал, несмотря ни на что, всегда движется только вперед», — говорят организаторы.
В дефиле участвовали не только профессиональные манекенщицы, но и модели, отобранные во время общегородского кастинга.
Показ проходил под живое сопровождение «Другого оркестра». Музыканты играли авторскую музыку и каверы, отсылающие к эпохам Царской России, СССР, 90-м годам, современности и будущему.
Дефиле открыла коллекция Александра Арутюнова.
После шоу Александр Арутюнов, которого Ксения Собчак назвала гением, поблагодарил Екатеринбург за гостеприимство, оценив организация модного шоу «на 10 из 10».
Продолжили показ модели в российском бренде Capparel.21est, созданном Оксаной Сутягиной. В его основу легли деконструкция и трансформация. Затем был представлен концептуальный бренд ABZAEVA, в чьей основе заложена идея сохранения культурного кода Бурятии.
Нишевый бренд женской одежды из Милана – CUVEE, в основе которого заложены идеи интеллектуального подхода к формированию своего стиля и осознанное отношение к составлению гардероба.
На показе можно было увидеть изделия бренда Vereja. Свое имя он получил в честь самого маленького города Московской области, рядом с которым родился сооснователь марки Игорь Андреев. Модный блогер из Узбекистана Энди Ли, присутствовавший на модном шоу, был максимально впечатлен этой уютной коллекцией дизайнера.
Присутствовавшая на модном шоу фэшн-директор объединенной редакции MUR Александра Нечаева описала увиденное кратко, но эмоционально: «Прямо-таки талант на таланте».
Маша Миногарова назвала показ «масштабным фэшн-шоу».
После окончания показа на подиум под аплодисменты гостей и моделей поднялся губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он выразил надежду, что благодаря проекту U'FASHION удастся «воплотить мечты умных, смелых, креативных людей»: «Наш город – это город не только красивых, талантливых дизайнеров, а просто город красивых людей! Добро пожаловать на Урал! Урал – это стильно и модно! Урал – это качественно и с любовью».
В рамках Международной недели моды в Екатеринбурге показы проходят также в креативном кластере «Домна», «Синара Центре», Дворце молодежи, Музейном комплексе в Верхней Пышме. Кроме того, состоится партнерский показ в fashion-store Hi-Light. В общей сложности в событии участвуют свыше 30 дизайнеров и брендов: Urban Zulu (ЮАР), MAXHOSA (ЮАР), Anor (Узбекистан), Татьяна Ефремова (Беларусь), Вика Газинская (РФ), RUBAN (РФ), YOU WANNA (РФ), Александра Гапанович (РФ), Юлия Скалатская (РФ), Annuko (РФ) и др.
В атриуме Ельцин Центра в Екатеринбурге прошло модное шоу, приуроченное к
. Международной неделе моды
В показе приняли участие 130 моделей, которые демонстрировали одежду 14 иностранных и российских брендов, в том числе уральских.
На подиуме выступили 50 танцоров, живой оркестр и заслуженная артистка России Алена Свиридова.
Хедлайнером модного шоу стал дизайнер и основатель бренда Alexander Arutyunov Александр Арутюнов. Среди звездных гостей были блогер и модель Маша Миногарова, стилист Алексей Сухарев, стилист, сооснователь бренда Vereja Игорь Андреев, шеф-стилист «Первого канала» Алексей Сухарев.
Международная неделя моды UF LAB проходит в Екатеринбурге с 19 по 23 августа.
Как отметил заместитель главы региона Дмитрий Ионин, проект призван помочь региональным и российским дизайнерам выйти на новый уровень.
По данным исследований Центра развития перспективных технологий, за первое полугодие 2023 года Средний Урал занял 6-ое место в России по выпуску текстильных изделий, опередив даже Северную столицу.
Совокупная выручка топ-10 свердловских текстильных фабрик за первое полугодие 2023 года превысила 15 млрд рублей.