Рога, мечи и яркие прически: каким получилось косплей-шоу в «Сколково»

В «Сколково» в рамках фестиваля будущего «Портал 2030-2050» состоялось шоу с участием лучших российских косплееров.

Персонажи компьютерных игр, кино, литературы, аниме и манги участвовали в дефиле и боролись за награды в конкурсах костюмов. Среди них были герои вселенной Гарри Поттера, «Аватара», «Людей Икс» и других франшиз. Посетители cмогли понаблюдать за поединками на световых мечах, пообщаться с авторами комиксов, а также проверить свои знания о культовых видеоиграх и мелодиях из аниме.

Фестиваль «Портал 2030–2050» посвящен технологиям будущего и объединил в себе арт-выставку, соревнования цифровых художников и деловую программу.

Участники косплей-шоу – в галерее «Газеты.Ru».