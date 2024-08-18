«Я намерен умереть красиво»: ушел из жизни Ален Делон

Французский актер Ален Делон скончался в своем доме в коммуне Души в возрасте 88 лет, сообщили его дети. Причина смерти не раскрывается. В последние годы он страдал от рака и болезни Альцгеймера, в 2019-м перенес два инсульта.

«С огромной печалью сообщаем об уходе из жизни нашего отца. Он мирно скончался в своем доме в Души, в окружении своей семьи. Мы любезно просим вас уважать его частную жизнь в этот крайне болезненный момент», – говорится в заявлении.

Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа, его родители развелись, когда маленькому Алену было три года. Будущий актер учился в шести пансионах – но из каждого его выгоняли за плохое поведение. Мать и ее новый супруг, владелец колбасной лавки, решили обучить его профессии колбасника. Делон получил диплом, но по специальности работал недолго – в 17 лет он загорелся мечтой стать летчиком. Поступить в летную школу не удалось – вместо этого он пошел в армию и отправился служить в Индокитай.

После демобилизации в 1956 году Делон вернулся в Париж. Через год состоялся его актерский дебют – в картине французского режиссера Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина».

Признание пришло к актеру после ролей во французской детективной ленте «На ярком солнце» и итальянском киноромане «Рокко и его братья». В числе наиболее известных фильмов Делона: «Затмение» (1962), «Самурай» (1967), «Борсалино» (1970), «Двое в городе» (1970), «Зорро» (1975), «Мсье Кляйн» (1976).

О завершении карьеры актер объявил в 2017 году – за два года до инсультов. В 2022-м Делон говорил о своей готовности к эвтаназии: он хотел уйти из жизни в окружении близких. А спустя два года суд ограничил его дееспособность – это означало, что важные решения за Делона будет принимать определенное судом третье лицо.

«Мне пришлось смириться с тем, что бессмертных людей нет. Поскольку жизнь моя действительно удалась, мне не хотелось бы подпортить ее «неудачной» смертью. Поэтому я намерен умереть красиво», – говорил Делон в интервью еще в 2006 году.