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Токсичный гений и потомок Покахонтас: за что мы любим Эдварда Нортона

Актеру Эдварду Нортону исполнилось 55 лет

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18 августа юбилей празднует один из самых узнаваемых и одновременно недооцененных актеров Голливуда – Эдвард Нортон, которому исполнилось 55 лет. Сын ветерана Вьетнама и борца за экологию, дальний родственник Джулии Робертс и правнук в 12-м поколении коренной американки Покахонтас, киноперфекционист и вместе с тем крайне неприятный партнер по съемочной площадке, Нортон начинал актерскую карьеру с театра, затем некоторое время работал в Японии в компании своего деда, а сразу после с двух ног ворвался на большой экран – дебютная роль в «Первобытном страхе» принесла артисту «Золотой Глобус», пока что единственную значимую награду в карьеру. В день рождения актера «Газета.Ru» рассказывает о девяти проектах с его участием, которые обязан оценить каждый.

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