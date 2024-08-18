18 августа 2024, 08:13
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Токсичный гений и потомок Покахонтас: за что мы любим Эдварда Нортона
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Эдвард Нортон, 2015 год
“Американская история X” (1998)
На момент премьеры “Американской истории X” Нортон имел за плечами лишь несколько проектов и всего два года стажа в кино, но уже вовсю распоряжался авторитетом молодой суперзвезды – дошло до того, что именно он делал окончательный монтаж фильма (все это происходило на фоне бесконечных споров с режиссером Тони Кэем: постановщик впоследствии говорил, что “самовлюбленный дилетант” Нортон растянул “быструю и жесткую” картину кадрами, где “все плачут в объятьях друг друга”, ради увеличения своего экранного времени). Как бы то ни было, именно финальный вариант за авторством актера (ради роли маргинала Дерека, перевоспитывающегося в тюрьме, он набрал почти 15 кг мышечной массы) до сих пор считается одной из лучших драм о губительной природе ненависти.
“Бойцовский клуб” (1999)
Пожалуй, до сих пор самый известный фильм в карьере Нортона и завсегдатай рейтингов лучших проектов в истории кино – тем удивительнее, что на заре существования Бойцовский клуб” провалился в прокате, остался за бортом “Оскара” и “Золотого Глобуса” и был достаточно холодно встречен как зрителями, так и критиками. Сам Нортон позднее неоднократно напоминал: кейс культового триллера Дэвида Финчера по мотивам одноименного романа Чака Паланика – идеальный пример того, сколь глупо оценивать величие произведения, основываясь на первой реакции и кассовых сборах.
“25-й час” (2002)
Криминальная драма Спайка Ли появилась на свет благодаря “Человеку-пауку” Тоби Магуайру – он так впечатлился одноименным романом Дэвида Бениоффа (да, того самого создателя “Игры престолов”), что выкупил эксклюзивные права на экранизацию, был идейным вдохновителем проекта и не сыграл в нем лишь из-за обязанностей Питера Паркера. Роль до недавнего времени преуспевающего бруклинца, осужденного за наркотики и проживающего свои последние сутки на воле, в итоге исполнил Нортон. Во время съемок ленты произошел теракт 11 сентября – и Ли, хотя это противоречило изначальному сценарию, решил осветить всеамериканскую трагедию в своей работе. Впоследствии критики сошлись на том, что “25-й час” – самый великий из фильмов, хоть частично посвященных нападению на башни-близнецы.
“Иллюзионист” (2005)
В фэнтезийной драме об иллюзионисте Эйзенхайме Нортон поразил способностью в одну секунду превращаться из нежного влюбленного в излучающего опасность фокусника – возможно, где-то здесь использовались секретные наработки Тайлера Дердена. Ради полного погружения в роль актер долгое время обучался у иллюзиониста Джеймса Фридмана, которого называют “карманником номер один в мире” (ему в свое время, например, удалось обчистить карманы мэра Лондона, канцлера казначейства и губернатора Банка Англии).
“Невероятный Халк” (2008)
Еще до того, как фильмы Marvel стали мейнстримом из мейнстримов (но когда уже были достаточно мейнстримными), к вселенной прикоснулся и Нортон – актер сыграл Брюса “Халка” Беннера в сольном проекте супергероя, который впоследствии многие сравнивали с “Бойцовским клубом”. Приглашали Нортона в качестве зеленого громилы и во франшизу “Мстители”, однако он отказался из-за творческих разногласий с продюсерской командой.
“Королевство полной луны” (2012)
Нортон является одним из любимчиков Уэса Андерсона – тот поработал с актером аж в пяти проектах. Первым из них было “Королевство полной луны” – как и всегда у Андерсона, по-хорошему странная и наивная история, на сей раз о влюбленных подростках в антураже бойскаутского лагеря. Нортон в “Королевстве” сыграл вожатого отряда Уорда, в этой роли режиссер, по его собственным словам, не видел никого другого и сделал все, чтобы заманить актера в проект.
“Отель “Гранд Будапешт” (2014)
Еще одна совместная работа Нортона и Андерсона (впоследствии тандем подарил зрителям ленты “Остров собак”, “Французский вестник. Приложение к газете “Либерти. Канзас ивнинг сан” и “Город астероидов”). В истории об удивительных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга – портье Зеро Мустафы – Нортон сыграл следователя Альберта Хенкельса, расследующего убийство тайной владелицы отеля. Одну из ролей в проекте исполнил Боб Балабан – главный партнер в карьере Нортона (вместе они появились аж в семи картинах).
“Бёрдмэн” (2014)
Спустя 10 лет после премьеры четырежды оскароносного “Бёрдмэна” сходу и не вспомнишь, что в фильме снимался Нортон, – все-таки проект стал настоящим бенефисом именно Майкла Китона и Эммы Стоун, заслонивших всем своим величием. И это огромная несправедливость: роль талантливого, но нестабильного актера Майка до сих пор справедливо считается одной из лучших в карьере артиста. Кроме того, именно Нортон отвечал на площадке за забавную (и немного токсичную) игру – на фоне нетипичного для киноактеров стиля съемок с длинными дублями он придумал вести подсчет ошибок, совершаемых в кадре. Победила (или проиграла, тут уж кому как) Стоун, самым безошибочным оказался Зак Галифианакис (в свете чего кажется, что знаменитый мем про мыслительный процесс Зака – не такой уж и мем).
“Достать ножи: Стеклянная луковица” (2022)
Сиквел детектива “Достать ножи” многие посчитали менее удачным в сравнении с почти идеальной первой частью, но это все равно один из лучших комедийных представителей жанра нашего века. В продолжении Нортон сыграл соглавную роль – миллиардера и основателя технологической компании «Альфа» Майлза Брона (кто сказал Илон Маск?), приглашающего друзей и детектива в исполнении Дэниела Крэйга на свой остров в Греции, чтобы сыграть с ними в игру об убийстве (которая вскоре перестает быть игрой).
Эдвард Нортон с женой Шоной Робертсон, 2023 год
18 августа юбилей празднует один из самых узнаваемых и одновременно недооцененных актеров Голливуда – Эдвард Нортон, которому исполнилось 55 лет. Сын ветерана Вьетнама и борца за экологию, дальний родственник Джулии Робертс и правнук в 12-м поколении коренной американки Покахонтас, киноперфекционист и вместе с тем крайне неприятный партнер по съемочной площадке, Нортон начинал актерскую карьеру с театра, затем некоторое время работал в Японии в компании своего деда, а сразу после с двух ног ворвался на большой экран – дебютная роль в «Первобытном страхе» принесла артисту «Золотой Глобус», пока что единственную значимую награду в карьеру. В день рождения актера «Газета.Ru» рассказывает о девяти проектах с его участием, которые обязан оценить каждый.